Apple intensifie sa production d'iPhone 14 en Inde

Apple a quelques problèmes pour fabriquer tous ses iPhone 14 sur le territoire chinois. Pour minimiser le problème, Pegatron va à son tour se mettre à assembler les derniers smartphones de la marque en Inde. Un troisième renfort dans le pays qui ne sera pas de trop.

Pegatron à la rescousse

Toujours dans le but de diversifier sa chaîne de production et de réduire au maximum sa dépendance envers la Chine, Apple a ajouté un nouveau partenaire à sa liste du côté de l'Inde.



D'après les infos de Bloomberg, le géant taïwanais Pegatron rejoint Foxconn, principal fournisseur, et Wistron dans la fabrication d'iPhone 14 en Inde. Pegatron possède sa propre usine dans le pays et après les iPhone 11, 12 et 13, c'est au tour du 14 de passer sur le tapis d'assemblage.



Au cours des cinq derniers mois, les exportations de smartphones Apple depuis l'Inde ont généré plus d'un milliard de dollars. Un chiffre qui démontre la progression d'Apple dans sa diversification de production, même s'ils sont encore loin du résultat souhaité.

Récemment, la géante usine de Foxconn qui emploie plus de 200 000 personnes et située en Chine, a subi de nouvelles restrictions sanitaires très strictes. Un confinement de milliers de salariés qui devrait avoir un impact important sur les quantités d'iPhone 14 envoyés sur les prochaines semaines.



Une situation embarrassante que le géant américain ne peut pas vraiment anticiper, mais qui une fois de plus ne fait que confirmer qu'une diversification plus massive est vitale pour l'avenir. D'ici une dizaine d'années, Apple devrait avoir en partie résolu cette problématique.