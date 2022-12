L'expansion de la production d'iPhone en Inde, plus compliqué que le pense Apple ?

C'est l'une des volontés d'Apple depuis maintenant plus de 4 ans : réduire la dépendance à la Chine pour la production de ses iPhone et autres produits. Pour diversifier la localisation de ses usines d'assemblage, Apple fait confiance à l'Inde, un pays qui souhaite absolument devenir la "future Chine" de la fabrication de nos produits high-tech. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu...

L'expansion des usines des partenaires d'Apple est un sujet tabou en Inde

L'objectif d'Apple est de passer progressivement du "Made in China" vers le "Made in India", autrement dit, transférer une partie de la production chinoise vers l'Inde où les mesures contre la Covid-19 sont moins contraignantes et où le gouvernement est moins strict dans ses décisions envers les entreprises.

Malheureusement pour Apple, cette initiative de vouloir privilégier une production des iPhone en Inde se complique un peu par l'impossibilité d'agrandir les infrastructures qui hébergent les chaines de production.



En effet, quand Apple veut produire plus, il est nécessaire pour les sociétés partenaires d'agrandir la superficie de leurs usines, sauf que cela n'est pas toujours aussi simple qu'on le pense. Les sites où sont produits les iPhone sont très souvent localisés dans des milieux ruraux, ce qui signifie que pour agrandir les usines, il est parfois nécessaire de prendre les terres d'un agriculteur qui se trouve à côté des usines déjà existantes.

Et c'est là que ça bloque...

Si le gouvernement national n'est pas contre, ça coince avec les gouvernements locaux. En Inde, il y a des gouvernements nationaux, étatiques et municipaux. Le fait que de plus en plus d'autorité ait été transférée au gouvernement local a conduit à des conflits réguliers entre les trois niveaux, qui sont devenus plus désordonnés.

D'un côté, on a le gouvernement national qui dit "oui" systématiquement quand il y a des créations d'emplois dans des secteurs où le taux de chômage est très élevé et de l'autre il y a les gouvernements locaux qui se battent pour que les paysans conservent leurs terres.

Résultat, les entreprises qui travaillent avec Apple pour la fabrication en Inde sont bloquées pour agrandir leurs usines et ajouter de nouvelles chaines de production, ce qui signifie qu'Apple ne peut pas encore pleinement profiter du "Made in India".

Combien de temps vont durer ces blocages ?

C'est impossible à dire pour le moment, mais il y a de fortes chances que le projet d'abandonner petit à petit le "Made in China" soit plus long qu'espéré pour Apple.

L'autre solution pour les entreprises qui fabriquent les iPhone, ce serait de construire de nouvelles usines plutôt que d'agrandir les sites déjà existants, le problème, c'est que ce n'est pas le même coût.