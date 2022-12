L'iPad va bientôt passer du "Made in China" au "Made in India"

Avec les restrictions excessives et répétitives du gouvernement chinois, les émeutes qui ont eu lieu chez Foxconn et les démissions de masse, on peut dire qu'Apple a énormément souffert avec la Chine ces derniers temps ! La firme de Cupertino qui avait commencé une transition du Made in China vers le Made in India devrait accélérer le processus, selon un récent rapport.

Apple va bientôt commencer la production en Inde pour ses iPad

D'après des informations obtenues par CNBC, Apple envisage de commencer à produire des iPad d'ancienne et de nouvelle génération en Inde. Des représentants d'Apple ont récemment évoqué avec des responsables indiens la volonté de l'entreprise d'abandonner la Chine pour une partie de la production de l'iPad, le transfert de celle-ci serait progressif dans les mois et années à venir.



Il n'y a pas encore de "plans spécifiques" en place, mais des négociations sont en cours, Apple est désireux d'étendre sa production en dehors de la Chine. Toutefois, cette initiative du géant californien est assez délicate, car l'Inde manque de "professionnels hautement qualifiés et de personnes ayant l'expérience dans l'assemblage d'appareils très sophistiqués", ce qui pourrait entraver les tentatives d'Apple et inciter l'entreprise à rester en Chine.

Le "Made in India" existe déjà chez Apple, l'entreprise fabrique des iPhone SE depuis un certain temps et l'iPhone 14 a lui aussi rejoint la production dans le pays. Le fait qu'Apple fasse assembler la dernière génération d'iPhone en Inde est symbolique, car cela montre que l'Apple Park considère aujourd'hui l'Inde comme une valeur sûre pour l'assemblage de ses produits.



Plusieurs fournisseurs partenaires d'Apple comme Wistron ou encore Pegatron ont investi plusieurs centaines de millions de dollars dans des infrastructures en Inde. À l'heure actuelle, l'objectif est de produire environ 25% des iPhone en Inde d'ici 3 ans. Ce processus de transfert d'une partie de la production de la Chine vers l'Inde prend énormément de temps, mais il est nécessaire, car diversifier la localisation de ses usines de production est une priorité pour Apple.



La dépendance d'Apple à l'égard de la Chine a été remise en question à la lumière de l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine et des blocages continus de COVID-19 en 2022. En raison de contraintes dans les installations de production de Foxconn, provoquées par les perturbations et les manifestations des travailleurs, les modèles iPhone 14 Pro d'Apple sont désormais peu disponibles. Ce conflit très récent a ouvert (une fois encore) les yeux des dirigeants d'Apple sur la nécessité de ne plus tout miser sur la Chine. Aujourd'hui, Apple considère que d'autres pays ont un potentiel et que du Made in Vietnam ou du Made in India n'est pas impossible.

