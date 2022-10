Apple va accélérer l'arrêt du Made in China, voici la stratégie à venir selon l'analyste Kuo

Il fut un temps où Apple ne misait que sur le Made in China pour ses produits. Si le pays n'a jamais déçu Apple sur les coûts de production et la qualité une fois sortie d'usine, le pays a énormément inquiété le géant californien pendant la pandémie. Avec la politique zéro Covid du gouvernement de Xi Jinping, Apple a dû faire face à de multiples arrêts ou ralentissement de production. Depuis ce temps-là, Apple cherche à tout prix à diversifier les pays qui produisent ses appareils.

Bientôt la fin définitive du Made in China ?

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple réalise de gigantesques modifications dans "sa stratégie de gestion de la chaîne d'approvisionnement". La direction et le conseil d'administration d'Apple ont énormément compté sur la Chine pour la production des appareils Apple, on y retrouve des prix attractifs, des employés qui ne font quasiment jamais grève et une grande capacité de production grâce à d'immenses usines.



Toutefois, les récents événements survenus avec la Covid-19 ont poussé Apple à revoir ses plans et à réduire considérablement la responsabilité misée sur le Made in China. En réalité, ce que cherche Apple, ce sont des solutions alternatives, comme ça, quand un pays rencontre des difficultés (confinement, pénurie d'énergie...), Apple peut se reposer sur un autre pays comme la Thaïlande, Taïwan ou encore l'Inde.

Quels changements à venir ?

Parmi les modifications qui suivront dans les prochaines années, on devrait observer l'augmentation du nombre d'iPhone assemblé en Inde et du nombre de MacBook assemblés en Thaïlande. Ces changements prendront du temps,

mais Ming-Chi Kuo prédit que d'ici trois à cinq ans, le marché américain sera approvisionné exclusivement par des centres d'assemblage situés hors de Chine.



Parmi les possibles stratégies d'Apple, voici ce qui est le plus probable selon Kuo :

La société indienne Tata Group pourrait coopérer avec Pegatron ou Wistron à l'avenir pour développer l'activité d'assemblage d'iPhone. Plus de 80 % des iPhone fabriqués en Inde (par Foxconn) répondent actuellement à la demande intérieure.

La coopération potentielle entre Tata Group et Pegatron ou Wistron peut accélérer la proportion de la production d'iPhone non chinoise.

Le principal site de production non chinois pour MacBook à l'avenir pourrait être la Thaïlande. Tous les MacBook sont actuellement assemblés à partir de sites de production situés en Chine.

Quand on regarde sur le plus long terme, voici ce que prédit Kuo :

Les marchés non chinois seront fournis par des sites d'assemblage situés en dehors de la Chine, tandis que le marché chinois sera fourni par des sites d'assemblage en Chine.

Les assembleurs pourront effectuer des NPI (introduction de nouveaux produits) en Chine et en dehors de la Chine.

Pour le moment, l'arrêt progressif du Made in China chez Apple ne semble pas inquiéter plus que cela le gouvernement chinois. Rappelons quand même qu'Apple représente une goutte d'eau dans la production des produits high-tech en Chine, une multitude d'entreprises concurrentes et sur d'autres marchés que ceux d'Apple font toujours confiance à la Chine malgré les épisodes délicats de confinements.