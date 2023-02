Le Mac Pro 2023 sera-t-il Made in India plutôt que Made in USA comme celui de 2019 ?

On le constate depuis plusieurs années, le Made in India attire énormément Apple. L'entreprise reçoit des aides financières du gouvernement indien en échange de la création d'emploi dans les zones où le chômage est élevé, de plus les permis de construire pour les usines ont des délais plus courts que la normale, ce qui accélère l'arrivée d'Apple dans le pays.

Le Mac Pro 2023 sera-t-il produit en Inde ?

Des coûts avantageux, des travailleurs massivement disponibles pour rejoindre les chaines d'assemblage, de géantes usines capables d’assembler énormément de produits au quotidien, un gouvernement très coopératif... La fabrication des produits Apple en Inde a déjà conquis la firme de Cupertino qui ne pense qu'à une chose : confier plus de responsabilités et de commandes à ses partenaires de fabrication qui se sont déplacés de la Chine vers l'Inde.



Selon le média South China Morning Post (SCMP), Apple pourrait produire en Inde le futur Mac Pro qui sortira cette année. L'entreprise pourrait ne pas renouveler le Made in USA qui a fortement été exploité pour le Mac Pro de 2019.

Si pour l'instant, c'est impossible de savoir réellement les intentions d'Apple pour la prochaine génération de Mac Pro, l'entreprise ne peut pas cacher que ses partenaires de fabrication reçoivent des instructions bien précises pour étendre massivement leur activité en Inde.

Voici un extrait du rapport du SCMP :

Foxconn, officiellement connu sous le nom d'Hon Hai Precision Industry, officiellement connu sous le nom d'Hon Hai Precision Industry, a signé un bail avec Saigon-Bac Giang Industrial Park Corp pour occuper un terrain de 45 hectares (111 acres) pour environ 62,5 millions de dollars américains afin de répondre aux "besoins opérationnels et d'étendre la capacité de production Le site, situé dans le parc industriel de Quang Chau dans la province de Bac Giang à l'est de Hanoï, a été loué par l'intermédiaire de la filiale de Foxconn, Fulian Precision Technology Component Co. Le bail se déroulera jusqu'en février 2057, a déclaré la société.

Pour rappel, des rumeurs affirmaient l'année dernière que la production des futurs Mac Pro et MacBook Pro passerait des US vers l'Inde et de la Chine vers l'Inde au cours de 2023. Est-ce que cette volonté soudaine de Foxconn de s'implanter en Inde et d'occuper 45 hectares est en lien avec ce projet que révèlent les rumeurs ? Seuls Apple et Foxconn le savent pour l'instant.



Si cette stratégie se confirmait, ce serait la première fois dans l'histoire d'Apple qu'un MacBook serait fabriqué ailleurs qu'en Chine. Étant donné que de nombreux composants peuvent désormais tenir sur une seule carte, la chaîne d'approvisionnement locale des MacBook en silicone d'Apple n'est plus nécessaire.