Les premiers MacBook "Made in Vietnam" attendus pour 2023

Apple prévoit de transférer une partie de la production de MacBook au Vietnam pour la première fois l'année prochaine, alors que le géant américain continue de diversifier sa base de production hors de Chine, dans un contexte d'escalade des tensions politiques entre Washington et Pékin.

Foxconn va produire des Mac au Vietnam

Apple a demandé à son principal fournisseur, le taïwanais Foxconn, de commencer à fabriquer des MacBook dans ce pays d'Asie du Sud-Est dès le mois de mai prochain, selon les sources du Nikkei. Apple s'efforce d'ajouter des sites de production en dehors de la Chine pour toutes ses principales gammes de produits, mais pour le MacBook, cela a pris plus de temps en raison de la chaîne d'approvisionnement complexe nécessaire à la fabrication des ordinateurs portables. Apple devrait y produire les derniers MacBook Air M2 et futurs MacBook Pro M2 Pro / M2 Max.

Après le transfert de la production du MacBook, tous les produits phares d'Apple auront un site de production de plus en dehors de la Chine... les iPhones en Inde et les MacBooks, l'Apple Watch et les iPads au Vietnam. Ce qu'Apple veut maintenant, c'est une option 'hors de Chine' pour au moins une partie de la production de tous ses produits.

La société travaille sur le transfert d'une partie de la fabrication des MacBook au Vietnam depuis près de deux ans, et a mis en place une ligne de production test dans le pays. Apple fabrique entre 20 et 24 millions de MacBook par an, la production étant répartie entre des bases situées dans les villes chinoises de Chengdu, dans la province du Sichuan, et de Shanghai.



Le transfert au Viêt Nam intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, mais aussi de perturbations de la production causées par les politiques chinoises du zéro COVID et l'incertitude liée à leur assouplissement soudain ces dernières semaines.

Une stratégie identique pour tous les acteurs américains

Pour la Chine, la perte de son verrou sur la production de MacBook symbolise l'affaiblissement plus général de sa position d'usine du monde. Les principaux fabricants de produits électroniques, d'Apple, HP et Dell à Google et Meta, ont tous prévu, au moins dans une certaine mesure, de transférer leur production et leur approvisionnement hors de Chine depuis que l'ancien président américain Donald Trump a lancé une guerre commerciale contre ce pays.



La production de la plupart des serveurs de centres de données à destination des États-Unis fabriqués pour Google, Meta, Amazon et Microsoft, par exemple, a été transférée à Taïwan, au Mexique ou en Thaïlande.

La fin de la dépendance chinoise pour Apple

Pendant des décennies, Apple a compté la Chine comme sa plus importante base d'assemblage, mais cette formule gagnante a atteint un point de crise cette année. Au printemps, les principaux sites de production de MacBook et d'iPhone à Shanghai ont dû faire face à des perturbations massives en raison d'un confinement de plusieurs mois par COVID. En novembre, Apple a annoncé des retards dans les livraisons de ses iPhone 14 Pro pour les fêtes de fin d'année, invoquant des pénuries de main-d'œuvre liées à la pandémie sur son principal site de production à Zhengzhou, dans la province du Henan.



Chiu Shih-fang, analyste de la chaîne d'approvisionnement à l'Institut de recherche économique de Taïwan, estime que les changements intervenus dans la chaîne d'approvisionnement technologique sont irréversibles.

Par le passé, la plupart des gens du secteur ont toujours espéré que la situation pourrait se détendre et que les choses pourraient revenir au bon vieux temps. Mais cette fois, ils réalisent qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière et que, quoi qu'il arrive, ils doivent préparer des alternatives au-delà de la Chine.

Chiu pense que l'intensification des tensions entre les États-Unis et la Chine a également joué un rôle clé :

Personne ne veut que son entreprise soit piégée et durement touchée simplement parce que sa production est trop concentrée en un seul endroit. Des plus grands aux plus petits, les fournisseurs doivent désormais disposer de solutions pour faire face à cette nouvelle réalité mondiale.

La diversification d'Apple au Vietnam a commencé avec les AirPods, qui y ont été produits en masse en 2020. La société a également transféré une partie de la production d'iPads et d'Apple Watch vers le pays d'Asie du Sud-Est cette année, et en octobre, elle a annoncé avoir commencé à produire l'iPhone 14 en Inde, quelques semaines seulement après la sortie du dernier téléphone phare de la marque.