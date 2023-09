Pas de MacBook M3 de prévu en 2023 selon Kuo

Après un gigantesque succès avec la puce M1 puis la puce M2 sortie récemment dans le dernier MacBook Air, Apple compte bien passer au niveau supérieur avec la puce M3 qui sera bientôt intégrée aux MacBook Air et MacBook Pro. Malheureusement, l'analyste Ming-Chi Kuo assure qu'il a appris de ses sources qu'il n'y aura aucun MacBook M3 au cours de 2023, il faudra attendre l'année prochaine !

L'avenir du MacBook chez Apple demeure flou pour 2023. L'analyste renommé Ming-Chi Kuo vient de sortir un nouveau rapport avec une prédiction surprenante : contrairement aux rumeurs précédentes, Apple n'introduirait pas de MacBook dotés de la puce M3 cette année.



Jusqu'à la déclaration de Kuo, beaucoup attendaient avec impatience l'arrivée des premiers Mac M3 en octobre. Notamment, le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Air, et l'iMac 24 pouces étaient pressentis pour être les premiers à bénéficier de cette nouvelle puce révolutionnaire. De plus, des variantes comme le M3 Pro, M3 Ultra et M3 Max étaient anticipées pour 2024. Cependant, la prédiction de Kuo, qui se base généralement sur des informations fiables et vérifiées, fait perdre tout espoir.

Une des hypothèses qu'on peut émettre est qu'Apple pourrait rencontrer des soucis à produire en masse les puces M3 pour ses Mac. TSMC, le principal partenaire d'Apple en matière de fabrication de puces, fait face à des complexités de production concernant les puces de 3 nanomètres. Comme Apple n'a pas de "Plan B" à part TSMC, la firme de Cupertino est directement impactée par les difficultés de son partenaire taïwanais.

