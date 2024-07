TSMC (fournisseur d’Apple) a déclaré un chiffre d’affaires bien meilleur que prévu au T4 2023

1 com

Le célèbre fabricant de puce taïwanais TSMC a réalisé des revenus financiers bien meilleurs que prévus au quatrième trimestre de l’année dernière. Cela s’explique par les bonnes ventes des iPhone 15 et des autres produits Apple, mais aussi suite à la demande croissante de puces pour l’intelligence artificielle. Que ce soit avec Apple ou d’autres clients, TSMC a reçu beaucoup, mais vraiment beaucoup de commandes !

L’IA boost les revenus de TSMC

TSMC, le géant taïwanais de la fabrication de semiconducteurs, a dépassé toutes les attentes avec ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2023, le fournisseur clé des puces Ax et Mx pour Apple, a enregistré des revenus en hausse.

L’augmentation de la demande pour les processeurs haute performance a joué un rôle crucial dans la performance de TSMC. Cette tendance est largement attribuée à l’essor rapide de l’intelligence artificielle, qui a stimulé le besoin de composants avancés pour les produits commercialisés ou pour avancer sur des projets internes. Cet intérêt accru a largement compensé la baisse précédente de la demande, causée par l’accumulation de stocks de processeurs par les fabricants de smartphones et d’ordinateurs pendant la pénurie mondiale de puces.



Malgré une baisse de ses bénéfices en juillet 2023 qui avait inquiété les investisseurs et analystes, TSMC avait anticipé une amélioration de ses revenus, en partie grâce à la sortie de l’iPhone 15. Bloomberg a rapporté que, bien que les ventes d’Apple aient augmenté, elles n’ont pas atteint les niveaux espérés. Néanmoins, TSMC a réussi à maintenir ses bénéfices du quatrième trimestre 2023 au même niveau que l’année précédente, un exploit remarquable dans un contexte économique complexe.

Le bénéfice trimestriel de TSMC a atteint 625,5 milliards de dollars NT (20,13 milliards de dollars USD), surpassant les estimations des analystes qui tablaient sur environ 19,83 milliards de dollars. C.C. Wei, PDG de TSMC, a précisé que le problème des excédents de stock était largement résolu, signalant une stabilisation du marché.



La division des processeurs haute performance de TSMC a bénéficié de l’intérêt accru pour les dispositifs Nvidia et AMD liés à l’intelligence artificielle. Bien que TSMC n’ait pas spécifié quelle part de ses bénéfices de 2023 provenait d’Apple, il est clair que la collaboration entre les deux entreprises reste un pilier du succès de la firme taïwanaise.



En dépit des commentaires de C.C. Wei sur le marché global des smartphones, l’iPhone 15 a joué un rôle déterminant dans la tendance positive du marché. Ce dernier modèle a contribué à renverser la tendance, démontrant l’influence considérable d’Apple sur le secteur.