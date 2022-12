Foxconn : la plupart des restrictions COVID à iPhone City sont levées

Foxconn a mis fin à la plupart des restrictions COVID dans son usine de la ville dite "iPhone City", plus connue sous le nom de Zhengzhou. La cité n'est plus classée "à haut risque" par les autorités. Le gouvernement chinois semble également mettre fin à la politique ultra-stricte du zéro COVID qui était à l'origine des restrictions.

Contexte

Zhengzhou, familièrement appelée "iPhone City" parce qu'elle abrite la plus grande usine d'assemblage d'iPhone au monde, a été placée en quarantaine le mois dernier.



Pour tenter de réduire l'impact économique des fermetures, les grandes usines sont autorisées à rester ouvertes en passant à une production en circuit fermé, où les travailleurs restent sur le campus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant une période pouvant aller jusqu'à un mois, et dorment dans des dortoirs communs. Cette situation est évidemment difficile pour les travailleurs, qui sont séparés de leur famille et ont des possibilités de loisirs très limitées.



Dans le cas de l'usine Foxconn, les choses ont empiré lorsqu'une épidémie de COVID-19 s'est déclarée au sein même du campus. Les travailleurs se sont plaints du manque de nourriture et de médicaments, un nombre important d'entre eux ont même fini par quitter l'usine. Pour garder les forces vives, le sous-traitant d'Apple a offert des primes supplémentaires, mais leur non-paiement a entraîné de violentes protestations. Au total, après les émeutes, 20 000 personnes sont parties, soit 10% des effectifs.



La majeure partie de Zhengzhou a été libérée du confinement il y a deux semaines, mais l'usine Foxconn a été désignée comme présentant un "risque élevé" et est donc restée en production en circuit fermé.

Fin de la plupart des restrictions

Bloomberg rapporte que la production en circuit fermé est désormais terminée, et que la plupart des restrictions COVID ont été levées.



Il s'agit notamment du système controversé et très impopulaire de "point à point", dans lequel les travailleurs n'étaient autorisés qu'à se déplacer directement entre leur dortoir et leur place sur la ligne de production, sans aucun autre mouvement au sein de l'usine. Cela signifiait qu'ils n'avaient pas accès à la cafétéria et aux installations de loisirs.

Foxconn Technology Group, le principal assembleur d'iPhones pour Apple Inc, assouplit la plupart des restrictions anti-Covid dans son usine de Zhengzhou, en Chine - une installation qui était devenue un point chaud dans les efforts du pays pour contenir les infections.



Foxconn, également connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry Co, a déclaré qu'il mettait fin à son système "point à point" [...], selon une déclaration publiée sur son compte officiel WeChat mercredi soir.

La fin du zéro COVID

Tout cela indique enfin que le gouvernement chinois pourrait renoncer à sa très impopulaire politique 0-COVID, dans le cadre de laquelle des villes entières étaient soumises à un confinement strict dès qu'une poignée d'infections étaient détectées.



En particulier, les personnes dont le test est positif sont désormais autorisées à s'isoler chez elles, au lieu d'être envoyées dans des centres de quarantaine gérés par le gouvernement.

Parmi les mesures [supplémentaires], citons l'accélération de la vaccination des personnes âgées et l'interdiction pour les responsables locaux de désigner de vastes zones comme étant à haut risque, ce qui avait conduit à des mesures de confinement dans des ensembles résidentiels entiers et dans d'autres endroits. Il n'est plus nécessaire de disposer d'un code sanitaire vert sur les applications smartphone de dépistage des contacts pour voyager à l'intérieur du pays ou pour entrer dans la plupart des lieux.

Il faudra probablement encore beaucoup de temps pour augmenter la production de l'iPhone 14 Pro à un niveau convenable, mais au moins les travailleurs de l'iPhone auront des conditions de travail nettement meilleures. De quoi attirer à nouveau les salariés et produire les futurs produits Apple à grande échelle. À date, seul l'iPhone 14 Pro Max en 512 Go est disponible à la commande sur Amazon par exemple.

