Des émeutes éclatent dans la plus grande usine d'iPhone de Foxconn en Chine

Des émeutes ont éclaté ce mer dans la plus grande usine d'iPhone au monde, dans la ville chinoise de Zhengzhou, selon une vidéo partagée sur les médias sociaux.



Les images montrent des centaines de travailleurs de Foxconn marchant en signe de protestation, affrontant la police qui a tiré des grenades de gaz lacrymogènes afin de disperser les gens.

Quelles sont les revendications ?

Certaines vidéos montrent des travailleurs se plaignant de la nourriture, tandis que d'autres protestent contre le fait qu'ils n'ont pas reçu les primes promises. Des primes qui avaient été multipliées tout récemment pour tenter de retenir et d'attirer les employés.

L'usine de Zhengzhou est la plus grande usine d'iPhone de Foxconn, qui emploie environ 200 000 personnes. Foxconn est responsable de l'assemblage d'environ 70 % des iPhones vendus par Apple, et l'entreprise fait tout pour maintenir la cadence de production malgré un confinement.



La politique chinoise du "zéro COVID" exige des villes qu'elles maîtrisent rapidement les épidémies par le biais de restrictions, et avec la propagation du virus à Zhengzhou, les travailleurs ont voulu rentrer chez eux pour éviter d'être bloqués à l'usine en cas de verrouillage plus strict.



Mais ceux qui sont restés ont vu la cafétéria être fermée, avec des stocks de nourriture de plus en plus maigres. Ce qui a provoqué une colère légitime.

Quel impact pour Apple ?

Les problèmes des employés de l'usine de Zhengzhou pourraient entraîner une baisse de la production d'iPhone pouvant aller jusqu'à 30 %. Et cela pourrait être pire, puisque les travailleurs de l'usine de Zhengzhou accusent maintenant Foxconn de ne pas respecter les accords contractuels.



"Ils ont changé le contrat pour que nous ne puissions pas obtenir la subvention comme ils l'avaient promis. Ils nous mettent en quarantaine mais ne nous fournissent pas de nourriture", a déclaré un travailleur de Foxconn sur une vidéo partagée en ligne. "S'ils ne répondent pas à nos besoins, nous continuerons à nous battre".



Apple avait averti que les iPhone 14 Pro seront difficiles à trouver en cette fin d'année, cela risque d'empirer et de se prolonger.