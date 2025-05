La seconde vie en Chine des iPhone volés en Occident

Dans le quartier de Huaqiangbei à Shenzhen, la tour discrète Feiyang Times s’est forgé une réputation dans les forums de la communauté Apple sous le nom de « l’immeuble des iPhones volés ». Une enquête du Financial Times révèle son rôle de plaque tournante dans un réseau mondial sophistiqué de trafic d’iPhones volés, acheminés des villes occidentales vers les marchés chinois. On pensait candidement que voler un iPhone de nos jours ne servait à rien, la sécurité d'Apple étant la plus avancée du marché, mais si on vous a dérobé un modèle récent, il est probablement passé par là-bas.

Un exemple pour comprendre

Le périple d’un iPhone volé commence souvent par un vol rapide et ciblé. L’entrepreneur technologique londonien Sam Amrani en a fait l’expérience lorsque son iPhone 15 Pro a été dérobé par deux hommes à vélo électrique. Grâce à la fonction Localiser d’Apple, il a suivi le trajet de l’appareil, d’un atelier de réparation à Londres jusqu’à Hong Kong, avant qu’il n’atteigne Huaqiangbei. Sam a décrit l’opération comme « très rapide, très organisée et presque ciblée ». Selon les forces de l’ordre londoniennes, le vol de téléphones représente une industrie criminelle annuelle de 50 millions de livres (60 millions d'euros), avec des hausses similaires signalées dans des villes comme Paris et New York.

Hong Kong réceptionne des iPhone bloqués par iCloud

Hong Kong joue un rôle d’intermédiaire clé dans cette chaîne d’approvisionnement. Un bâtiment industriel situé au 1 Hung To Road, à Kwun Tong, abrite des centaines de grossistes qui annoncent ouvertement des téléphones « verrouillés par iCloud » sur diverses plateformes de messagerie. Un vendeur basé à Shenzhen, de passage à Hong Kong, a expliqué :

Les [appareils verrouillés par code] ont probablement été volés ou arrachés aux États-Unis. Ils sont vendus à Hong Kong, puis redistribués vers d’autres pays, y compris le Moyen-Orient.

La revente à Huaqiangbei

À Huaqiangbei, le quatrième étage du bâtiment Feiyang est un marché animé pour les iPhones d’occasion, dont beaucoup proviennent de pays occidentaux. Bien que certains soient des échanges légitimes, les commerçants reconnaissent que même les appareils verrouillés à distance ont un « prix de marché ». L’écosystème spécialisé du quartier le rend particulièrement précieux pour les voleurs, avec des acheteurs pour chaque composant d’iPhone – écrans, circuits imprimés, puces – garantissant une rentabilité même pour les appareils qui ne peuvent pas être déverrouillés.



Les victimes de vols reçoivent souvent des messages de personnes basées à Shenzhen lorsque leurs appareils sont placés en mode Perdu, qui permet d’ajouter un numéro de contact. Ces messages, allant de la persuasion aux menaces, incitent les victimes à retirer leurs téléphones de l’application Localiser, ce qui augmente considérablement la valeur de revente de l’appareil.



Ce réseau prospère grâce au statut de Hong Kong en tant que port de libre-échange sans taxes d’importation, permettant aux commerçants de transférer les appareils volés en Chine continentale tout en évitant les tarifs sur l’électronique. La police de Hong Kong a déclaré au Financial Times qu’elle « prendra les mesures appropriées lorsque cela sera nécessaire, selon les circonstances et conformément à la loi ».



Ce commerce mondial met en lumière une entreprise criminelle organisée, exploitant la technologie, la géographie et la demande du marché pour tirer profit des iPhones volés réputés inviolables. Dans tous les cas, la victime ne reverra jamais son téléphone.



Voilà qui nous rappelle que le vol est légion à notre époque, du vélo au téléphone en passant par les colis, les voitures et même les maisons. L'industrie de la sécurité a de beaux jours devant elle, tant cela ne semble pas être la priorité des différents gouvernements.