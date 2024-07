Face aux vols et à la perte, la firme de Cupertino propose depuis très longtemps la possibilité de localiser ses produits Apple sur une carte via l’application « Localiser ». Cette fonctionnalité révolutionnaire qui permet de retrouver ses produits égarés ou encore d’aider la police en cas de vol est interdite en… Corée du Sud !

La Corée du Sud refuse que la fonction « Localiser » soit activé sur son sol

La fonction « Localiser » d’Apple est largement reconnue pour son efficacité à aider les utilisateurs à retrouver leurs appareils Apple égarés ou volés. Disponible presque partout dans le monde, cette fonctionnalité permet de localiser un produit Apple associé à un compte iCloud, de le faire sonner, d’afficher un message personnalisé et même de le bloquer à distance. Cependant, il existe une exception à cette disponibilité mondiale : la Corée du Sud.



En Corée du Sud, la fonctionnalité « Localiser » est désactivée sur tous les appareils Apple. Les iPhone et autres produits Apple activés dans ce pays ne peuvent pas utiliser cette fonctionnalité, même lorsqu’ils sont utilisés au-delà des frontières de la Corée du Sud. De plus, les appareils Apple provenant d’autres pays voient également cette fonction désactivée lorsqu’ils entrent sur le territoire sud-coréen (attention si vous prévoyez un voyage en Corée du Sud prochainement). Cette restriction est directement liée à des lois locales qui interdisent l’utilisation des services de localisation dans le pays.

Pour les résidents sud-coréens et les voyageurs, cette situation est particulièrement frustrante. En cas de perte ou de vol d’un appareil Apple en Corée du Sud, la possibilité de le retrouver via « Localiser » est inexistante. Cette interdiction s’étend également au partage de position, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager leur emplacement en temps réel avec des amis et des membres de la famille.



Cette politique en Corée du Sud profite aux voleurs puisqu’ils savent pertinemment qu’en volant un iPhone, le propriétaire ne pourra pas le localiser ou même lancer des actions à distance pour paralyser l’utilisation de l’appareil.

Apple s’est déjà justifié

Apple a expliqué que cette limitation est en conformité avec les lois locales, l’entreprise n’a pas le choix, elle doit suivre les lois de chaque pays, même si celles-ci sont incompréhensibles et nuisible pour les consommateurs. Sur sa page d’assistance, Apple mentionne que la fonctionnalité Localiser « n’est pas prise en charge en Corée du Sud et peut être indisponible dans d’autres pays en raison des lois locales ». Cette situation a provoqué de nombreuses discussions et mécontentements parmi les utilisateurs sud-coréens. Des forums dédiés et une pétition sur le site de l’Assemblée nationale de Corée du Sud montrent une opposition à cette restriction, avec des critiques affirmant qu’elle facilite le vol d’appareils Apple dans le pays.



Il existe cependant des exceptions à cette règle. Dans certaines îles sud-coréennes, telles que Baekryeongdo et Ulleungdo, la fonctionnalité « Localiser » fonctionne normalement. Ces zones qui sont pourtant en Corée du Sud ne semblent pas concernés par les lois locales.



