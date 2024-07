Max est maintenant compatible avec SharePlay partout dans le monde

Max, anciennement connu sous le nom de HBO Max, vient d'annoncer le déploiement mondial de sa fonctionnalité SharePlay pour tous les utilisateurs disposant d'un abonnement sans publicité (formules "Ad-Free" et "Ultimate Ad-Free"). Désormais, où qu'ils se trouvent, les abonnés de Max peuvent organiser et rejoindre des séances de visionnage en groupe via FaceTime et iMessage.

Initialement lancée uniquement aux États-Unis lors de la refonte de l'application en 2022, la fonction SharePlay de Max est maintenant accessible à tous les abonnés premium du service dans le monde entier. Il suffit de cliquer sur le bouton "Partager" sur la page de détail d'un titre ou directement depuis l'application FaceTime pour démarrer une session de visionnage avec ses amis.

Chaque session SharePlay peut accueillir jusqu'à 32 participants, à condition qu'ils soient tous abonnés à Max. Les personnes résidant dans des régions où Max n'est pas encore disponible, comme certains pays d'Asie, ne pourront donc pas se joindre à leurs amis aux États-Unis ou en Europe pour regarder un contenu ensemble.



On ne sait pas encore si la fonctionnalité sera disponible pour des chaînes en direct comme Eurosport, offerte à tous les abonnés à l'occasion des JO de Paris 2024.

Warner Bros., propriétaire de Max, prévoit d'étendre la couverture du service en Asie du Sud-Est plus tard dans l'année, mais avertit sur son site web que le calendrier pourrait encore changer. En attendant, SharePlay fonctionne sur les iPhone, iPad, Apple TV et casques Vision Pro.

