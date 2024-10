Comment suivre les JO de Paris 2024 chez Apple

À une semaine des Jeux olympiques de Paris 2024, Apple lance plusieurs initiatives pour améliorer l'expérience de ses clients, qu'ils soient sur place ou en ligne. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à Apple Plans, des collections spéciales dans les applications Apple TV et Apple Podcasts, et bien plus encore.

Coup d'envoi des JO de Paris 2024

Apple Plans est fin prêt

Dans Apple Plans, les sites permanents sont désormais représentés par des repères 3D colorés, incluant le Parc des Princes et le Centre Aquatique Olympique, ainsi que des lieux emblématiques comme la Gare de l'Est, le Pont d'Iéna et la Place de la Madeleine.

Tous les sites de jeux et de cérémonies sont dotés d'icônes spéciales pour aider les visiteurs à trouver l'endroit où ils doivent se rendre, et Apple précise que Plans affiche toutes les dernières mises à jour sur les fermetures de routes et les avis liés aux jeux pour aider les utilisateurs à s'orienter dans la ville. Il existe des guides personnalisés pour les restaurants, les hôtels et le shopping, avec des dizaines de nouveaux guides provenant du Bonbon, du Fooding, de Radio France, de Madame Figaro et de My Little Paris.

Les autres apps Apple

En plus des améliorations d'Apple Maps, l'App Store célèbre les JO 2024 en mettant en avant l'application officielle Paris 2024 (cf plus bas) et en présentant des événements et applications populaires tout au long des Jeux. Dans l'application Apple TV, les téléspectateurs trouveront le NBC Olympics Hub, accessible via les applications Peacock et NBC Sports, ainsi que l'onglet Sports de l'application TV et l'application Apple Sports.



Mais ce n'est pas tout. Apple Podcasts proposera des émissions et des épisodes célébrant le sport et le pouvoir de se rassembler à Paris, tandis qu'Apple News proposera une couverture ciblée des événements et des stars des jeux, ainsi qu'un calendrier des événements. Apple Music prévoit également de publier un guide de la musique française. Il sera mis en ligne dans le courant de la semaine.



Les Jeux olympiques d'été débuteront vendredi prochain, le 26 juillet, par une cérémonie d'ouverture qui commencera à 19h30 (heure de Paris). Les épreuves se poursuivront jusqu'au 11 août.

Télécharger l'app gratuite Paris 2024 Jeux Olympiques