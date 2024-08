Orange, SFR, Bouygues et Free Mobile préparent des "forfaits mobiles JO 2024"

Grâce aux Jeux Olympiques de 2024, l'économie française devrait connaître un essor considérable, stimulée par l'afflux massif de touristes venant des quatre coins du monde pour assister aux compétitions. Du 26 juillet au 11 août 2024, on estime que l'Île-de-France devrait accueillir pas moins de 15 millions de touristes, ce qui va dynamiser de nombreux secteurs dont celui des... télécom. Sans surprise, qui dit plus de monde, dit plus de trafic sur les réseaux mobiles de nos opérateurs. Orange, SFR, Free Mobile et Bouygues Telecom ont tout prévu avec des forfaits dédiés aux touristes qui se rendront aux Jeux Olympiques.

Des forfaits adaptés pour les consommations de la France vers l'international

Selon un récent rapport des Echos, Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom s'attendent à une forte hausse du trafic sur leurs réseaux mobiles en Île-de-France. Chaque été, Paris est l'une des villes les plus visitées en Europe, on constate en général une augmentation du trafic de 40% en juillet et août, ce qui reste largement gérable pour éviter les pannes de service. Cependant, avec l'afflux de touristes prévus pour les Jeux Olympiques de 2024, les opérateurs se préparent à un trafic en hausse de 80% à 100%, ce qui est considéré comme "exceptionnel".



Les infrastructures de télécommunications commencent à être renforcées et des solutions éphémères vont être mises en place pour assurer une connectivité fluide et sans interruption, même lors des pics d'utilisation extrêmes. Il n'est pas à exclure que les opérateurs utilisent la technique de Free Mobile (qu'on voit souvent dans des posts sur X) qui consiste à installer temporairement des antennes 5G alimentées en Fibre 10 Gbit/s proches des lieux à forte fréquentation.

Des forfaits spéciaux pour les touristes

Au-delà de l'aspect technique, les quatre opérateurs se préparent également à un véritable business qui va s'adresser directement aux touristes. Si les français sont aujourd'hui familiarisés à des forfaits à 10 euros par mois avec 100 Go et qu'il est inenvisageable pour beaucoup de dépenser plus de 20 euros/mois, l'approche va être largement plus simple avec les touristes qui sont habitués à des forfaits mobiles aux tarifs bien plus élevés dans leurs pays.



Les quatre opérateurs vont proposer des forfaits dédiés aux touristes afin de leur permettre de profiter d'une grosse enveloppe de data ainsi que plus de libertés pour téléphoner à des proches qui ne sont pas en France.

SFR va bientôt annoncer un forfait "European Travel", celui-ci devrait être lancé au cours du mois prochain. Il comprendra pour 35 euros par mois : 60 Go de données en 5G, les appels illimités en Europe et 2 heures d'appels sur les fixes et mobile vers le reste du monde.

Bouygues Telecom va miser sur l'eSIM à 100%. Pour éviter de saturer ses boutiques de touristes qui viendraient chercher une carte SIM, l'opérateur va leur proposer de télécharger directement l'eSIM via un QR code dans leur smartphone (si celui-ci est compatible). Le forfait s'appellera "My European eSIM" et sera disponible sur le site de Bouygues Telecom dans peu de temps.

Orange va également lancer son propre forfait destiné aux touristes, cependant aucune information n'a fuité.

Free Mobile prépare aussi un forfait dédié aux JO pour permettre de faciliter les communications à l'international. Contrairement à ses concurrents, Free pourra jouir de ses nombreuses bornes tactiles présentes dans ses boutiques, mais aussi installées dans les centres commerciaux, les bureaux de tabac...

Que ce soit Bouygues Telecom, SFR, Free Mobile ou Orange, le mot d'ordre sera : souscrire un maximum de forfaits JO et éviter que les touristes profitent du roaming avec leurs opérateurs, ce qui est nettement moins intéressant financièrement pour les opérateurs français.

