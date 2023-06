Les meilleures offres de juin 2023 sur les forfaits : Free Mobile, SFR, Bouygues et Orange

L'été approche et vous souhaitez profiter de changer de forfait pour bénéficier d'une plus grande enveloppe de data sur votre lieu de vacances ? Bonne nouvelle, les opérateurs savent que c'est la bonne période pour se battre à coup de grosses réductions et c'est à chaque fois pour le plus grand plaisir des consommateurs !

Voici les meilleures offres

Vous souhaitez changer d'opérateur mobile et vous ne savez pas quelle offre choisir ? La rédaction d'iPhoneSoft vous a fait une sélection des meilleurs forfaits du moment en filtrant l'enveloppe de data en France et à l'étranger, mais aussi le prix. Car oui... En période d'inflation où tout augmente, économiser sur son forfait mobile, ce n'est pas négligeable, surtout quand on vit dans l'un des pays qui possèdent les tarifs les plus compétitifs au monde pour les forfaits mobiles (merci Xavier Niel) !

La série Free

Si vous cherchez un prix intéressant sur la première année sans engagement, Free Mobile répond présent !

Pour une durée temporaire, la Série Free est disponible à 12,99€/mois pour les 12 premiers mois puis passera à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox ou 19,99€/mois pour les autres.



Dans ce forfait, vous bénéficierez de :

110 Go en 4G pour la France métropolitaine puis débit réduit au-delà

Appels, SMS et MMS illimités

18 Go en 4G depuis l'Europe et DOM

Accès premium inclus à l’appli Free Ligue 1

Pour souscrire à l'offre Free Mobile, c'est par là.

RED by SFR

Chez Red by SFR, on joue presque sur le même terrain que Free Mobile, une preuve que l'opérateur observe probablement son concurrent de très près au point de proposer quasiment la même enveloppe de data en France et à l'étranger. Le prix est quant à lui légèrement plus cher !

Profitez du forfait RED by SFR à 100 Go pour seulement 13,99€/mois sans engagement, vous bénéficierez de :

100 Go en 4G pour la France métropolitaine puis recharge de 50 Go à 10€ (pas de débit réduit au-delà)

Appels, SMS et MMS illimités

19 Go en 4G depuis l'Europe et DOM

Option 5G à 3€ en plus par mois

L'offre est disponible pour une courte durée, vous pouvez y souscrire dès maintenant ici.

B&You

Chez B&You, l'offre du moment à petit prix est particulièrement intéressante, la marque de Bouygues Télécom vous propose un maximum de data en France, mais aussi à l'étranger, où vous retrouvez légèrement plus de Go que chez Free Mobile et RED by SFR.

Voici le forfait à saisir dès maintenant, il coûte 15,99€/mois sans engagement :

130 Go en 5G pour la France métropolitaine puis débit réduit au-delà

Appels, SMS et MMS illimités

30 Go en 4G depuis l'Europe et DOM

Plein d'options disponibles gratuitement pendant une courte période (Cafeyn, Deezer, Disney+...)

Vous pouvez profiter de cette offre sur le site de B&You, dès à présent. Il n'y a pas de limite de durée communiquée, mais l'offre peut augmenter de prix à tout moment !

Sosh

"Je suis passé sché Sossh", pardon... "Je suis passé chez Sosh". La marque d'Orange propose depuis plusieurs jours, son premier forfait 5G à un tarif plus élevé que ses concurrents, mais avec toute la qualité du réseau d'Orange.

Pour 20,99€/mois sans engagement, vous profitez d'une grande quantité de data en France et à l'étranger !

Voici ce que contient le forfait :

140 Go en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

Appels, SMS et MMS illimités

25 Go d'internet depuis l'Europe et DOM (hors Suisse et Andorre)

Toute la qualité du réseau d'Orange

L'offre est partie pour durer sur le long terme, donc n'hésitez pas de prendre le temps de réfléchir. Comme toutes les offres Sosh, vous pouvez bénéficier d'un contrat sans engagement, libre à vous de partir pour un concurrent quand vous le souhaitez.

C'est par ici pour souscrire.

Et pour les forfaits plus haut de gamme ?

Si vous voulez profiter d'un forfait hors "low-cost", voici les offres intéressantes en ce moment :

Free Mobile : 210 Go de data en 4G et 5G, appels/SMS/MMS illimités, 25 Go d'internet en 4G dans + de 70 destinations pour seulement 19,99€/mois sans engagement. Passage en 4G et 5G illimité en France métropolitaine et au tarif de 15,99€/mois si vous détenez un abonnement Freebox.

: 210 Go de data en 4G et 5G, appels/SMS/MMS illimités, 25 Go d'internet en 4G dans + de 70 destinations sans engagement. Passage en 4G et 5G illimité en France métropolitaine et au tarif de 15,99€/mois si vous détenez un abonnement Freebox. SFR : 100 Go de data en 4G et 5G, appels/SMS/MMS illimités, (data à l'étranger non précisé, bug sur leur site), pour seulement 15,99€/mois la 1ère année puis 30,99€/mois sans engagement. Avantage abonné SFR Box : forfait à 10,99€/mois puis 25,99€/mois.

: 100 Go de data en 4G et 5G, appels/SMS/MMS illimités, (data à l'étranger non précisé, bug sur leur site), la 1ère année puis 30,99€/mois sans engagement. Avantage abonné SFR Box : forfait à 10,99€/mois puis 25,99€/mois. Bouygues Télécom : 100 Go de data en 4G et 5G, appels/SMS/MMS illimités, 50 Go de data en Europe/DOM/Andorre/Suisse, pour seulement 15,99€/mois la 1ère année puis 30,99€/mois avec un engagement de 12 mois. Avantage abonné Bbox : forfait à 10,99€/mois puis 25,99€/mois.

: 100 Go de data en 4G et 5G, appels/SMS/MMS illimités, 50 Go de data en Europe/DOM/Andorre/Suisse, la 1ère année puis 30,99€/mois avec un engagement de 12 mois. Avantage abonné Bbox : forfait à 10,99€/mois puis 25,99€/mois. Orange : 100 Go de data en 4G et 5G, appels/SMS/MMS illimités, 100 Go de data en Europe/DOM/Suisse/Andorre, pour seulement 16,99€/mois la 1ère année puis 31,99€/mois sans engagement.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.