Apple Plans : de nouveaux pays vont pouvoir profiter de la fonction « Look Around »

Si vous êtes habitué à Google Maps, vous connaissez probablement « Google Street View ». Cette fantastique fonctionnalité vous permet de visualiser (en vous déplaçant virtuellement) une rue où vous devez aller pour mieux savoir où se trouve un bâtiment par exemple. Sachez qu’Apple Plans propose exactement la même fonctionnalité, mais sous un autre nom : « Look Around ». Disponible dans moins de lieux que Street View, Apple va étendre la disponibilité de Look Around dans de nouvelles localisations.

Look Around arrive dans de nouveaux pays

Apple Plans prépare une extension majeure de sa fonctionnalité « Look Around », une initiative qui vise à concurrencer plus agressivement Google Street View. Bien que Google Street View soit actuellement beaucoup plus déployé à travers le monde, cette avancée peut s’expliquer par le fait qu’il existe depuis plus longtemps que « Look Around » sur Apple Plans. Malgré cette différence d’ancienneté, Apple semble déterminé à rattraper son retard en étendant la portée de cette fonctionnalité.



La fonction « Look Around » d’Apple Plans fourni aux utilisateurs des images interactives à haute résolution des rues d’une ville, ce qui offre une exploration immersive des lieux. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent se déplacer le long du trajet parcouru par la voiture qui a capturé les images, simplement en appuyant deux fois sur un écran tactile ou en cliquant rapidement deux fois depuis un Mac. Actuellement, cette fonctionnalité est principalement limitée aux grandes zones métropolitaines touristiques et à quelques pays sélectionnés.

Toutefois, cette situation est sur le point de changer. Selon des informations partagées par l’utilisateur Ryan Fae, qui a découvert des indices dans le code sous-jacent de la version bêta de la plate-forme Web d’Apple Plans, une extension de la couverture « Look Around » est prévue dans les prochains mois. Cette expansion marquera une étape importante dans l’ambition d’Apple d’élargir l’accès à sa fonctionnalité dans de nouveaux pays.



Aux États-Unis, la couverture de « Look Around » sera étendue bien au-delà des grandes villes pour inclure également les principales autoroutes, les petites villes et même certaines zones rurales, rendant l’expérience plus accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs. Par ailleurs, Apple prévoit de déployer cette fonctionnalité dans plusieurs nouveaux pays :

Le Maroc

L’Égypte

La Jordanie

La Syrie

Le Liban

La Chine

La Biélorussie

La Turquie

La Bulgarie

Le Mexique

La Slovaquie

L’accent sera mis initialement sur les grandes villes, avant de s’étendre progressivement aux petites villes. Exactement la même approche qu’aux US !



Avec cette expansion, Apple espère non seulement améliorer l’expérience utilisateur de son service de cartographie, mais aussi combler l’écart avec Google Street View en offrant une couverture plus large et plus détaillée. L’expansion prévue de « Look Around » montre l’engagement d’Apple à se positionner comme un acteur majeur dans le domaine des services de cartographie, en offrant des fonctionnalités de plus en plus compétitives à l’échelle mondiale.



Source