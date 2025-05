La Chine a le pouvoir de faire disparaître l’iPhone

Un nouveau livre choc affirme qu’Apple est si dépendante de la Chine que Pékin pourrait, en un instant, stopper toute production d’iPhone. Une menace réelle pour l’avenir du géant américain ?

Apple en Chine : une dépendance stratégique dangereuse

Dans son ouvrage Apple in China – The Capture of the World’s Greatest Company, le journaliste Patrick McGee explore en profondeur la relation complexe entre Apple et la Chine. Basé sur plus de 200 entretiens avec d’anciens cadres et ingénieurs d’Apple, le livre avance que la Chine pourrait, si elle le souhaitait, mettre fin à la production d’iPhone du jour au lendemain, mettant ainsi en péril l’entreprise.

Une immersion dans les coulisses d’Apple en Chine

McGee retrace l’histoire d’Apple, depuis ses difficultés financières en 1996 jusqu’à son ascension fulgurante, en mettant en lumière le rôle central de la Chine dans cette transformation. Face à des pertes financières importantes, Apple a décidé de vendre ses propres usines de fabrication et d’externaliser toute sa production. Bien que plusieurs pays aient été envisagés, la production a rapidement été transférée à des entreprises taïwanaises disposant d’usines en Chine.

Pour garantir la qualité de ses produits, Apple a envoyé des ingénieurs sur place pour former les fournisseurs locaux, non seulement pour ses propres produits, mais aussi pour l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement. Cette stratégie a permis à Apple de transformer la Chine en un centre de fabrication avancé, capable de produire des produits haut de gamme à grande échelle.

Une situation complexe

Le livre souligne que cette dépendance profonde envers la Chine expose Apple à des risques géopolitiques majeurs. En investissant massivement dans l’infrastructure manufacturière chinoise et en formant des millions de travailleurs, Apple a non seulement renforcé l’économie chinoise, mais a également rendu son propre modèle économique vulnérable aux décisions politiques de Pékin.

McGee avance que la Chine pourrait, si elle le décidait, interrompre la production d’iPhone, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour Apple. Cette situation est d’autant plus préoccupante que la Chine a déjà démontré sa capacité à exercer une pression sur les entreprises étrangères pour servir ses intérêts politiques.

La folie Trump : une preuve supplémentaire de la délicatesse d'une indépendance à la Chine pour Apple

En avril 2025, Donald Trump a imposé des droits de douane stratosphériques sur les produits chinois, incitant Apple à revoir sa chaîne de production, très dépendante de la Chine. Cette décision visait à forcer les entreprises à relocaliser, mais a fragilisé des géants comme Apple.

En réponse, la Chine a appliqué des sanctions similaires sur les produits américains, visant notamment les entreprises tech. Apple, fortement exposée au marché et à la production chinoise, s’est retrouvée au cœur des tensions, exposée à des mesures de rétorsion directes de Pékin.

L'Inde comme solution de secours

Pour réduire sa dépendance à la Chine, Apple a récemment renforcé sa production en Inde. En 2025, environ 20 % des iPhone y sont désormais fabriqués, avec l’objectif d’y assembler la majorité des modèles destinés au marché américain d’ici 2026. Malgré la pression de Donald Trump pour rapatrier la production aux États-Unis, Apple a confirmé au gouvernement indien qu’elle maintiendrait ses investissements dans le pays, faisant de l’Inde un pilier stratégique de sa chaîne logistique.

Conclusion

Apple in China offre une analyse approfondie des choix stratégiques d’Apple et des implications de sa dépendance envers la Chine. Le livre met en lumière les risques associés à une telle concentration de la production et appelle à une réflexion sur la nécessité pour Apple de diversifier sa chaîne d’approvisionnement pour garantir sa résilience face aux incertitudes géopolitiques.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.