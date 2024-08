Huawei trop agressif sur le marché, Apple baisse les prix des iPhone 15 en Chine

Quand Apple sort une nouvelle gamme d'iPhone, le prix officiel ne change pas du lancement jusqu'à l'introduction de la gamme d'iPhone suivante. S'il est possible de bénéficier de réductions chez les revendeurs, ce n'est généralement jamais le cas sur l'Apple Store en ligne. Pour la première fois, la firme de Cupertino a décidé baisser les prix en Chine, les iPhone 15 sont en difficultés depuis de l'année, en partie à cause des concurrents comme Huawei, Xiaomi et Samsung qui font très mal avec leurs nouvelles fonctionnalités IA.

Les iPhone 15 chutent de prix en Chine pour répondre à la baisse de la demande

Les ventes d'Apple en Chine ont connu une baisse de 13 % au quatrième trimestre de 2023, atteignant 20,8 milliards de dollars. Cette diminution des ventes intervient dans un contexte difficile pour Apple, avec des perspectives pour 2024 assez compliqués. Néanmoins, des promotions agressives en février ont contribué à redresser la situation, entraînant une augmentation de 12 % des expéditions d'iPhone en Chine en mars, après une chute de 37 % des ventes dans les deux premiers mois de l'année.



Face à cette situation, Apple a décidé de lancer une série de remises importantes sur les modèles d'iPhone 15 en Chine continentale. Cette initiative vise à stimuler les ventes sur ce marché crucial et à répondre à la concurrence intense de Huawei. En effet, les modèles Huawei Pura 70 et Huawei Pura 70 Pro se vendent extrêmement bien, exerçant une pression considérable sur Apple.

Des réductions temporaires

Les réductions seront disponibles du 20 au 28 mai, ces nouvelles remises sont encore plus importantes que celles proposées en février. Sur la boutique officielle Apple, les consommateurs peuvent bénéficier de réductions très intéressantes :

Jusqu'à 2 300 yuans (299 €) de réduction sur certains modèles.

L'iPhone 15 Pro Max 256 Go est désormais proposé à 7 949 yuans (1 037 €), contre 9 999 yuans à sa sortie.

L'iPhone 15 d'entrée de gamme 128 Go est réduit à 4 599 yuans (597,87 €), contre 5 999 yuans auparavant. En France, le meilleur prix est actuellement de 849 euros pour l'iPhone 15 standard.

Cette stratégie de réduction des prix vise également à écouler les stocks de l'iPhone 15 à mi-cycle. Apple souffre actuellement de l'absence de fonctionnalités d'intelligence artificielle sur iOS 17, des fonctionnalités qui ne seront introduites qu'avec iOS 18 en septembre. Cette absence confère un avantage à Huawei, dont les appareils intègrent déjà des fonctionnalités d'IA avancées, séduisant ainsi les consommateurs chinois qui recherchent beaucoup ce genre d'innovations.



Apple espère que ces réductions de prix permettront de revitaliser ses ventes en Chine et de récupérer des parts de marché face à la concurrence agressive de Huawei et des autres fabricants. L'impact de cette stratégie sur les performances globales d'Apple dans ce marché clé sera crucial en attendant la relève en septembre : les iPhone 16.