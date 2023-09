Les MacBook M3 et iPad M3 seraient peu attendus par les clients

Apple prévoit de sortir de nouveaux MacBook et iPad l'an prochain, avec une nouvelle puce M3 gravée en 3nm. Après les excellents modèles M1 et M2, la demande pour ces futurs appareils pourrait être "inférieure aux attentes" en raison d'un "manque de moteurs de croissance", selon une recherche partagée aujourd'hui par l'analyste de la chaîne d'approvisionnement Ming-Chi Kuo.

Un désintérêt des consommateurs ?

Selon Kuo, la demande d'Apple en 3 nm pour 2024 serait inférieure aux attentes. En 2023, les livraisons de MacBook et d'iPad d'Apple ont diminué de manière significative, d'environ 30 % et 22 %, pour atteindre respectivement 17 millions et 48 millions d'unités. Cette forte baisse est attribuée à la fin du télé-travail de masse et à la diminution de l'attrait des utilisateurs pour les nouvelles spécifications (Apple Silicon et Mini-LED). À l'horizon 2024, l'absence de moteurs de croissance pour le MacBook et l'iPad M3 pourrait gréver les ventes.

L'analyste dit essentiellement qu'Apple n'aura plus les catalyseurs de croissance qu'elle a eus ces dernières années, tels que la pandémie et la transition vers les puces Apple Silicon, qui a incité de nombreux clients à renouveler ou à passer du bon côté de la barrière. Toutefois, étant donné que les ventes de Mac et d'iPad ont déjà considérablement baissé en 2023, Apple pourra peut-être avoir un résultat positif en 2024 sur ces deux produits. L'iPad Pro, notamment, devrait avoir droit à un écran OLED, en plus de la puce M3, ce qui pourrait être un argument massue.



Pour Kuo, aucun nouvel iPad ou MacBook n'est attendu d'ici la fin de l'année en cours, à vérifier prochainement car plusieurs sources ont évoqué l'arrivée de l'iPad mini 7. Mais la tablette n'aura certainement pas une puce M3, au mieux une A16 ou M1.