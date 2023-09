L'iPad Pro M3 avec écran OLED inclurait une option de 4 To de stockage

Apple envisagerait une option inédite de 4 To de stockage sur les prochains iPad Pro 2024, selon une nouvelle rumeur à prendre avec les habituelles pincettes.



Selon le compte "yeux1122" sur le blog coréen Naver, Apple doublera la capacité de stockage des modèles d'iPad Pro de la prochaine génération par rapport à ses iPad Pro actuels de 11 pouces et 12,9 pouces, qui plafonnent tous deux à 2 To de stockage. La rumeur proviendrait d'une entreprise de pièces détachées de la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

Une rumeur douteuse, mais...

Le blog Naver a des antécédents mitigés autour des produits Apple, mais l'idée en soi n'est pas impossible. Apple a d'abord proposé une option de stockage de 2 To avec l'ancien iPad Pro de cinquième génération, tandis que les modèles actuels, de sixième génération, prennent également en charge l'enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 30 images par seconde (1080p à 30 images par seconde sur les modèles dotés d'un espace de stockage de 128 Go).

Si Apple augmentait la capacité de stockage maximale de ses prochains iPad Pro OLED à 4 To, elle augmenterait probablement aussi la capacité de stockage de base à 256 Go pour conserver cinq catégories de capacité, ce qui rendrait tous les modèles de septième génération capables d'enregistrer des vidéos ProRes en 4K à 30 images par seconde.



Rappelons d'ailleurs à propos de la capacité de stockage que la firme double la RAM des modèles de 1 et 2 To, avec 16 Go contre 8 Go pour les iPad Pro M2 avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage.



Si vous souhaitez remplacer un iPad, attendez donc l'iPad Pro de 2024. Avec son écran OLED très attendu, la tablette haut de gamme aurait également la puce M3 plus performante que jamais, ainsi qu'un accessoire optionnel repensé. Le futur Magic Keyboard serait doté d'un pavé tactile plus grand et d'un boîtier supérieur en aluminium pour que l'iPad Pro ressemble davantage à un MacBook.



Les nouveaux iPad Pro seront la première mise à jour majeure du produit depuis 2018, avec des options de taille légèrement plus grandes de 11 et 13 pouces. Un gain minime mais toujours appréciable.