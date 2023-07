L'iPad Pro avec l'écran OLED, c'est bien pour l'année prochaine selon une rumeur !

Les rumeurs en parlent depuis plusieurs mois, Apple devrait upgrader ses iPad Pro vers un écran OLED au cours de l'année prochaine. Cette avancée est l'une des priorités chez Apple, l'entreprise souhaite proposer le meilleur écran pour son iPad Pro et cela passe sans surprise par la technologie OLED qui a énormément d'avantages.

L'iPad Pro OLED est confirmé pour 2024 d'après une indiscrétion

Selon un récent rapport d'Omdia relayé par The Elec, Apple ne rencontre en ce moment aucune difficulté en ce qui concerne l'intégration de l'écran OLED sur la prochaine génération de l'iPad Pro. Le géant californien est décrit comme étant sur la bonne voie pour proposer l'OLED sur les iPad Pro de 11 pouces et de 12,9 pouces dès 2024, les productions de tests dans les usines partenaires n'auraient pas été confrontées à des ralentissements ni même des problèmes liés aux exigences qualité très élevées d'Apple.



Le rapport affirme que 2024 sera l'année où Apple abandonnera le mini-LED pour basculer vers l'OLED afin d'offrir une expérience optimale aux futurs propriétaires d'iPad Pro. Selon Bloomberg, l'écran OLED ne serait pas la seule "grande nouveauté" de l'iPad Pro 2024, Apple pourrait également apporter un tout nouveau design à sa tablette, le média a parlé d'une "refonte majeure" de l'iPad Pro.

Et l'OLED pour les MacBook Pro ?

Quand il y a une bonne nouvelle comme celle-ci, il y a souvent une mauvaise nouvelle qui se cache derrière, on ne va vous le cacher... C'est le cas cette fois-ci. Le rapport d'Omdia révèle que l'écran OLED pour les MacBook Pro a été repoussé de 2026 à 2027, ce qui sous-entend qu'Apple rencontre des difficultés à intégrer des écrans OLED sur ses MacBook Pro.



Le géant californien propose actuellement des MacBook équipés d'écrans mini-LED ou LCD. Les écrans LCD sont utilisés dans le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Les écrans mini-LED sont utilisés dans les modèles 14 et 16 pouces du MacBook Pro.

Apple prévoit de lancer un MacBook Air à écran OLED dès 2024, malgré le retard sur le MacBook Pro. C'est ce que rapportent certaines sources, dont les analystes Ross Young et Ming-Chi Kuo.

Quelle différence entre l'OLED et le mini-LED ?

L'OLED excelle dans la reproduction des noirs et des contrastes, ce qui donne des images riches et immersives, pile ce que recherche Apple. Cette technologie d'affichage offre également des angles de vision plus larges et des temps de réponse rapides, ce qui la rend idéale pour les applications de réalité virtuelle et les jeux vidéos.



De l'autre côté, le mini-LED offre une luminosité plus élevée et une meilleure gestion de la rétrodiffusion de la lumière, ce qui se traduit par une amélioration de la précision des couleurs et une meilleure HDR (High Dynamic Range). Le mini-LED est également moins sujet au phénomène de "burn-in" (marquage d'écran permanent) que l'OLED.



Chacun a des avantages et des inconvénients, mais il est évident que l'OLED l'emporte face au mini-LED, surtout pour l'univers gaming.