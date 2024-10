Le futur iPad mini 8 passerait à un écran OLED

Selon les dernières informations partagées par l'analyste Ross Young, l'iPad mini 7, équipé de la puce A17 Pro, a beau être très rapide, il sera vite largué par le modèle suivant. En effet, l’iPad mini 8 passerait un cap avec l’intégration de la technologie OLED, déjà inaugurée sur l’iPad Pro M4 cette année. Ce passage à l’OLED offrirait plusieurs avantages significatifs : des "vrais noirs" grâce à l'éclairage individuel des pixels, un contraste plus intense, une finesse accrue, et surtout, une meilleure efficacité énergétique. De quoi offrir un support idéal aux joueurs et aux amateurs de vidéo.

Mini OLED

Le remplacement de la technologie LCD par l'OLED aurait un double intérêt : outre un affichage plus performant, l’iPad mini 8 pourrait enfin offrir un rafraîchissement adaptatif de l’écran. La technologie ProMotion, introduite par Apple sur l'iPad Pro en 2017, permettrait à l’écran de passer de 1 Hz pour un affichage statique à 120 Hz pour des animations fluides, contrastant avec l'actuel écran de l’iPad mini qui reste bloqué à 60 Hz.

L'actuel iPad mini 7

Reste à savoir quand le futur petit iPad sera lancé. Ross Young reste prudent et ne donne pas d'estimation précise, peut-être parce qu'Apple elle-même ne l’a pas encore déterminée. L’iPad mini 7, commercialisé cette semaine, avait mis trois longues années pour remplacer l'iPad mini 6. On peut donc partir sur une date aux alentours de 2027, bien que certaines rumeurs évoquent un lancement en 2026.

Next iPad Mini will have an OLED… — Ross Young (@DSCCRoss) October 24, 2024

OLED aussi sur l'iPad Air

Rappelons que l'iPad Air devrait également évoluer vers l’OLED dans un futur proche, peut-être avec la puce M4. Cependant, avant ce passage à l’OLED, il est attendu qu'Apple propose une révision intermédiaire, avec de nouveaux modèles d’iPad Air probablement toujours équipés d'écrans LCD, qui pourraient être dévoilés dès le printemps prochain avec la puce M3.