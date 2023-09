iPad mini 7 : une rumeur donne enfin une estimation de date de lancement

L'iPad mini est aujourd'hui l'une des tablettes les plus populaires dans le monde, Apple a réussi avec ce modèle à s'adresser aux utilisateurs qui veulent un prix accessible et une tablette facilement transportable pour leurs déplacements. Face à ce succès, Apple essaie de renouveler régulièrement son iPad mini pour maintenir l'engouement. Selon une indiscrétion, la prochaine génération pourrait sortir avant 2024 !

L'iPad Mini 7 avant Noël ?

Après le lancement de la gamme iPhone 15, de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2, Apple devrait maintenant se concentrer sur... l'iPad mini. Un récent rapport de Digitimes explique que la septième génération de l'iPad mini aurait déjà une date planifiée pour son lancement aux États-Unis et dans plusieurs pays à travers le monde.



Voici ce que déclare le rapport :

Au deuxième trimestre, les expéditions d'iPad ont connu une baisse séquentielle plus élevée que celles des tablettes non iPad, ce qui a entraîné une baisse de la part des expéditions combinées des iPads de deux trimestres consécutifs. Cependant, l'action augmentera progressivement au cours du second semestre en raison des besoins de réapprovisionnement des stocks d'Apple au troisième trimestre et des commandes d'un nouvel iPad de petite taille au quatrième trimestre, selon les chiffres.

Avec cette stratégie de lancer l'iPad mini 7 avant la fin de l'année, Apple pourrait capter l'attention des consommateurs juste avant la période de Noël, celle qui est la plus rentable pour l'entreprise. Grâce à son prix moins cher que l'iPad et l'iPad Pro, une nouvelle génération de l'iPad mini pourrait rapidement trouver sa place et faire un malheur dans les ventes, surtout en période d'inflation où chaque dépense est minutieusement étudiée par des millions de consommateurs.



Il est tout de même important de préciser que ce rapport (très optimiste) va complètement à l'encontre de ce qu'a affirmé l'analyste Ming-Chi Kuo en début d'année, Kuo a assuré que l'iPad mini ne sortirait pas au cours de 2023, mais plutôt dès le premier trimestre de 2024. Néanmoins, vu l'écart entre la révélation de Kuo et le rapport de Digitimes aujourd'hui, il y a fort à parier qu'il vaut mieux miser sur les informations plus récentes de Digitimes.



N'oublions pas aussi qu'un lancement au premier trimestre de 2024 est largement moins intéressant pour une entreprise comme Apple, la période des fêtes de fin d'année est toujours une priorité pour les lancements de produits comme l'iPad mini.



Pour l'instant, aucune indiscrétion n'a réussi à donner d'informations concrètes à propos des caractéristiques et fonctionnalités de l'iPad mini 7, toutefois, on peut s'attendre à l'intégration de la puce A16 Bionic (présente dans les iPhone 14 Pro et iPhone 15 standard) ou pourquoi pas à la puce M1 et M2 présente également dans les iPad Pro et Air 5.