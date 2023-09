Les iPhone 15 débarquent dans de nouveaux pays

Lors du lancement d’une nouvelle gamme d’iPhone, Apple doit choisir les pays où sortiront les nouveaux iPhone en premier. Comme d’habitude, la firme de Cupertino privilégie les endroits où l’iPhone a la meilleure part de marché. Toutefois, les pays qui ne font pas partie de la première vague de lancement ne sont pas pour autant abandonnés, car très rapidement après le lancement initial, de nouvelles vagues débutent.

Les iPhone 15 arrivent dans de nouveaux pays

Après le succès retentissant de la sortie initiale de l’iPhone 15 le 22 septembre, Apple s’apprête à conquérir de nouveaux horizons. Le géant californien a annoncé une deuxième vague de lancement pour le 29 septembre, englobant plus d’une vingtaine de pays.



Alors que l’attente monte, des pays comme Macao, la Malaisie, la Turquie et le Vietnam sont d’ores et déjà confirmées pour recevoir le précieux smartphone. Toutefois, Apple garde ses cartes secrètes, car la liste complète des pays prévus pour cette sortie reste encore un mystère.

C’est une stratégie intrigante, surtout si l’on considère que lors du lancement de l’iPhone 14, une telle segmentation n’avait pas été mise en place. Est-ce le signe d’une nouvelle approche de la part d’Apple ou simplement une réponse à une demande mondiale sans précédent pour l’iPhone 15 ?



Les versions disponibles lors de cette deuxième vague comprendront l’iPhone 15 standard, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Pour mémoire, les tests ont été unanimes, l'iPhone 15 Pro place la barre très très haut en termes de performances, de qualité de finition et d'expérience. L'USB-C est simple, l'appareil photo capable de tout gérer, la puce A17 Pro performante et le nouveau design, subtilement retouché, améliore la prise en main.



