AirPods Pro 2 : les modèles reconditionnés débarquent dans plusieurs pays

S’il y a un produit Apple qu’on ne trouve pas facilement en reconditionné sur l’Apple Store en ligne, ce sont bien les AirPods. Apple a conscience que les produits reconditionnés attirent énormément les clients amateurs de bons plans et c’est pour cela que l’entreprise fait aujourd’hui un effort en vendant des AirPods Pro 2 reconditionnés dans plusieurs pays

Bientôt la même chose en France ?

Apple élargit ses initiatives vertes et ses options économiques avec l’introduction des AirPods Pro de seconde génération remis à neuf. Ces modèles reconditionnés, une alternative plus abordable à leurs homologues neufs, sont désormais disponibles dans plusieurs marchés européens clés, y compris le

Royaume-Uni

L’Autriche

La Belgique

L’Allemagne

L’Irlande

Les Pays-Bas

La Suisse

On remarquera quand même dans cette liste que nos voisins belges sont avantagés comparé à la France (ce qui est très rare !).

Ces AirPods Pro 2 reconditionnés sont ceux lancés en novembre 2022, reconnus pour leur compatibilité avec le boîtier de charge Lightning/MagSafe. Ils offrent une expérience presque identique à celle d’un produit neuf mais à une fraction du coût, avec une réduction de prix de 15 % par rapport au modèle neuf standard.



Ce n’est pas seulement une bonne affaire pour les consommateurs, c’est aussi une victoire pour l’environnement. Les processus de reconditionnement d’Apple sont rigoureux, assurant que chaque paire d’AirPods Pro vendue répond aux standards élevés de performance et de qualité de la marque. Avant la mise en vente, chaque produit subit une série de tests de performance, ainsi qu’une procédure de nettoyage et d’examen approfondi, garantissant ainsi que les écouteurs remis à neuf sont aussi fiables que les nouveaux.



En choisissant ces versions reconditionnées, les clients peuvent profiter de la dernière technologie audio d’Apple tout en économisant de l’argent et en participant à la réduction des déchets électroniques. C’est un pas en avant pour la consommation consciente dans l’électronique grand public.



