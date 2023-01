Les délais s’allongent sur le AirPods Max, un nouveau modèle en approche ?

Il y a apparemment des problèmes d'approvisionnement avec le casque AirPods Max d'Apple, très apprécié des utilisateurs depuis sa sortie fin 2020. Si vous souhaitez passer commande pour un AirPods Max, sachez qu’il faudra patienter jusqu'à la mi-février, selon les estimations du site web d'Apple. Les cinq variantes de couleurs du AirPods Max semblent toutes concernées par la pénurie.

Près d’un mois de délai

Selon la société, si vous commandez des AirPods Max par l'intermédiaire de l'Apple Store en ligne, vous pouvez prévoir que cette commande arrivera entre le 8 et le 15 février en France. C’est quasiment la même chose sur les autres boutiques qu’on a testées, notamment aux États-Unis. Si vous voulez mettre la main sur des AirPods Max plus tôt que cela, vous pouvez tenter votre chance sur Amazon qui peut le livrer demain.

Le retard de trois semaines dans les délais d'expédition du AirPods Max n'a pas de cause apparente. Après quelques problèmes d'approvisionnement suite à sa sortie initiale, le casque était facilement accessible un peu partout.



Les délais de livraison qui s’allongent peuvent parfois être le signe qu'une mise à jour du produit est sur le point d'arriver. Apple travaillerait sur un modèle de deuxième génération des AirPods Max, mais la sortie n'est pas prévue avant 2024, selon Ming-Chi Kuo.



Au lieu du AirPods Max 2, la firme pourrait proposer une petite mise à jour avec la puce U1 et de nouveaux coloris. Apple a déjà fait cela mettre en sortant des couleurs saisonnières avec d'autres produits comme le HomePod mini et les bracelets de l'Apple Watch.



Nous mettrons à jour notre article selon l’évolution de la situation. Rappelons que les derniers écouteurs du constructeur sont les AirPods Pro 2 apparus fin 2022.

