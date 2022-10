Les délais s'allongent pour le nouvel iPhone 14 Plus

L'iPhone 14 Plus, le premier modèle non pro avec écran géant de 6,7 pouces, sera officiellement lancé ce vendredi 7 octobre, et le site Web d'Apple affiche désormais un léger retard sur les délais de livraison pour tous les modèles et configurations. Ceci est valable en France, mais aussi dans d'autres pays comme les États-Unis.

Un iPhone 14 Plus plus demandé que son petit frère ?

La page de commande d'Apple indique désormais des estimations de livraison entre le mardi 11 octobre et le jeudi 13 octobre pour les modèles d'iPhone 14 Plus dans les coloris bleu, violet, noir minuit, lumière stellaire et PRODUCT(RED) avec des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Le lancement de l'iPhone 14 Plus intervient trois semaines après la disponibilité des autres modèles de la gamme 2022, et quatre semaines après le début des précommandes qui permettait de réserver l'un des quatre téléphones. Jusqu'à aujourd'hui, l'iPhone 14 Plus était disponible pour une livraison immédiate, alors que tous les iPhone 14 Pro et Pro Max présentent parfois plusieurs semaines de délai.



L'iPhone 14 Plus est identique en tous points à l'iPhone 14 qui n'est qu'un iPhone 13s, sauf qu'il offre un écran de 6,7 pouces. L'iPhone 14 Plus, comme l'iPhone 14, est équipé de la même puce que l'iPhone 13 Pro, d'améliorations de l'appareil photo et d'autres améliorations mineures. Présenté comme un bide par les analystes à cause de précommandes très faibles, il semble remonter dans le coeur des clients.



Mais peut-être que cette "pénurie" est due au changement de plans d'Apple qui a demandé à ses partenaires d'assemblage de transférer une partie de la capacité de production de l'iPhone 14 vers l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.



Selon un récent rapport, les deux modèles d'iPhone 14 de base ont déjà perdu plus de deux fois leur valeur que à l'iPhone 13 à la même période l'année dernière.