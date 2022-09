Apple avait bien choisi "iPhone 14 Max" pour le nouvel iPhone 14 Plus

Plusieurs références découvertes sur les sites d'Apple montrent que l'iPhone 14 Plus était bien nommé "iPhone 14 Max" au départ, comme le suggérait pendant longtemps les rumeurs. L'appareil milieu de gamme de 6,7 pouces a donc été renommé au pied levé, peu avant la présentation des quatre iPhone 2022.

Apple a choisi "Plus" plutôt que "Max"

Comme l'a remarqué le blog néerlandais iCreate, Apple fait référence à l'iPhone 14 Plus en tant qu'iPhone 14 Max à deux reprises sur ses sites internet.



Premièrement, dans un document d'assistance qui aide les utilisateurs à identifier les derniers iPhone, l'image des modèles iPhone 14 Plus en cinq couleurs est nommée "iphone-14-max-colors" quand on souhaite l'enregistrer.

Deuxièmement, sur une page qui fournit des informations sur la conformité et la réglementation des produits de l'entreprise (au look plus qu'ancien), Apple indique en clair "iPhone 14 Max" avec le numéro de modèle de l'iPhone 14 Plus, aux côtés de ses amis, les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Le cycle de rumeurs sur l'iPhone 14 faisait largement référence au modèle de base le plus grand comme étant l'iPhone 14 Max. Ce n'est qu'une semaine avant le lancement de l'iPhone par Apple qu'une fuite a suggéré qu'il s'appellerait plutôt iPhone 14 Plus, réutilisant le nom "Plus" pour la première fois depuis l'iPhone 8.



L'iPhone 14 de 6,1 pouces et l'iPhone 14 Plus de 6,7 pouces partagent les mêmes caractéristiques techniques, le dernier modèle étant doté d'un écran et d'une batterie plus grands. Apple a peut-être estimé que le nom "Plus" convenait mieux à un appareil offrant les mêmes caractéristiques mais avec une taille différente. Surtout, il ne fait pas d'ombre à l'iPhone 14 Pro Max, le téléphone le plus cher d'Apple et qui vient d'obtenir le prix du meilleur écran de smartphone. L'iPhone 14 Plus est disponible en précommande depuis le début du mois et sera livré aux clients à partir du vendredi 7 octobre.