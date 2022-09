Apple fait un bide avec son iPhone 14 Plus, pire que l'iPhone 13 mini

Le premier week-end de précommandes des iPhone 14 vire au fiasco pour Apple. Alors que la gamme "Pro" a rapidement été en rupture de stocks, les iPhone 14 de base ne se sont pas bien vendus, à tel point que l'iPhone 14 Plus qui remplace numériquement l'iPhone 14 Mini a fait encore pire que l'iPhone 13 mini. Si, comme nous, vous ne compreniez pas la décision d'Apple de proposer un deuxième iPhone géant aux côtés de l'iPhone 14 Pro Max, vous allez être en partie réconforté.

Un échec de la stratégie d'Apple

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus ont enregistré de "mauvais" résultats en matière de précommandes, c'est ce que nous indique le célèbre analyste Ming-Chi Kuo.

Kuo a expliqué que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max ont connu des résultats de précommande, respectivement "neutres" et "bons" par rapport à l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Les délais d'attente de livraison de plus de quatre semaines peuvent indiquer une forte demande pour les nouveaux appareils haut de gamme. Si il n'est pas encore établi que la firme se prépare à augmenter la production de ses "Pro", en revanche il y a une chance "croissante" qu'elle réduise les commandes de pièces pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, qui représentent actuellement à peine 45 % des expéditions de toute la gamme.



L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus devraient être en stock dans les magasins lors de leur lancement officiel ce vendredi 16 septembre, "reflétant une demande peu enthousiaste." En l'état, Kuo affirme que les résultats des précommandes de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus sont pires que ceux de l'iPhone SE 2022 et de l'iPhone 13 mini. Il note qu'Apple avait réduit les commandes de l'iPhone SE de troisième génération et de l'iPhone 13 mini au premier semestre 2022 en raison de la faible demande.



Si la situation ne s'améliore pas, Apple pourrait réduire les volumes des iPhone 14 de base dès le mois de novembre. Les fournisseurs d'Apple doivent certainement croiser les doigts pour que cela ne se produise pas.



L'iPhone 14 Plus, en particulier, a un "résultat des précommandes nettement inférieur aux prévisions." En tant que modèle qui remplace effectivement le "mini" iPhone dans la gamme, Kuo a déclaré que "la stratégie de segmentation des produits d'Apple pour les modèles standard échoue cette année." En même temps, à 1169 € l'iPhone 14 Plus avec 90% des composants de l'iPhone 13, c'était prévisible.



