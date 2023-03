L'iPhone 14 Plus se vend mieux que l'iPhone 13 mini, mais...

L'iPhone 14 Plus d'Apple semble se vendre mieux que l'iPhone 13 mini qu'il a remplacé numériquement dans la gamme de téléphone de l'entreprise, d'après les données d'expédition de panneaux d'affichage fournies par Display Supply Chain Consultants (DSCC). Malgré tout, les commandes d'écrans sont en chute libre, toujours d'après le cabinet.

Plus de 50% d'écart en faveur de l'iPhone 14 Plus

Selon le rapport de DSCC, qui compare les données relatives aux livraisons de panneaux d'affichage d'iPhone de juin 2022 à avril 2023 (en allouant une prévision de deux mois), les livraisons de l'iPhone 14 Plus de 6,7 pouces sont 59 % plus élevées que celles de l'iPhone 13 mini de 5,4 pouces sur la période équivalente d'une année sur l'autre.



Et ce, malgré des preuves concrètes et répétées démontrant que l'iPhone 14 Plus est le modèle le moins populaire de la série actuelle.

Bien que l'iPhone 14 Plus semble faire beaucoup mieux que l'iPhone 13 mini, il est loin derrière l'iPhone 14 Pro Max, qui représente 36 % de l'ensemble des livraisons de panneaux de la série. L'iPhone 14 Pro représente 28 % des demandes, et l'iPhone 14 affiche un correct 25 %. L'iPhone 14 Plus, quant à lui, traîne derrière les autres avec une part de 11 %.



Dans l'ensemble, la série iPhone 14 semble être légèrement plus populaire que celle des iPhone 13, avec une augmentation de 2 % du nombre de livraisons de panneaux en glissement annuel à partir d'avril, apparemment soutenue par l'augmentation des ventes des modèles Pro plus chers.



Compte tenu des stocks potentiels et des retards de livraison, il est peu probable que les chiffres mensuels des livraisons de panneaux reflètent exactement le même nombre d'unités d'iPhone vendues au cours d'un mois donné. Néanmoins, ces données permettent d'avoir une très bonne idée de l'état de la demande.

Les demandes d'écran en chute libre

Malgré l'optimisme des chiffres suscités, les commandes de composants d’écran pour l‘iPhone 14 ont considérablement diminué par rapport à l’iPhone 13 au premier trimestre. La baisse atteindrait 39 %, mais elle ne serait pas si dramatique car DSCC explique qu'Apple avait sur-commandé avant le pic de l'inflation, l'entreprise régulant désormais ses stocks tout en évitant d'avoir payé trop cher pour produire ses téléphones.



Reste que la question d'un iPhone 15 Plus se pose. Apple aurait peut-être intérêt à produire un iPhone 15 mini de 5,7 pouces, histoire de contenter ceux qui aimaient le format de 5,4 pouces et ceux qui ont tendance à vouloir un peu plus grand, sans tomber dans la tablette. Qu'en pensez-vous ?