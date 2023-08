L'iPhone 14 se vend mieux que le "Pro" avant l'iPhone 15 Pro

C'est la surprise de la semaine, l'iPhone 14 de base, celui qu'on qualifiait à sa sortie d'iPhone 13s, est désormais en tête des ventes du côté d'Apple, devant l'iPhone 14 Pro et surtout l'iPhone 14 Pro Max. Jusqu'ici, le haut de gamme avait les faveurs des clients, mais un fait primordial a inversé la tendance.

Un début canon pour l'iPhone 14 Pro

Dès le début, les acheteurs ont estimé qu'il valait mieux investir un peu plus et s'offrir les fonctions supplémentaires des deux modèles Pro. L'écran toujours allumé, la Dynamic Island et l'appareil photo de 48 Mpx se sont révélés être de véritables arguments de vente. De son côté, l'iPhone 14 de base était pratiquement identique que l'iPhone 13, excepté quelques ajustements sur la partie photo et les fonctions d'appel d'urgence et de détection d'accidents. Il valait mieux investir dans l'iPhone 13, vendu moins cher tout aussi efficace.



Apple le savait et avait prévu que 85 % des commandes se fassent sur les "Pro". Bien qu'il s'agisse du modèle le plus cher de la gamme, l'iPhone 14 Pro Max s'est avéré le plus vendu au premier trimestre de l'année, devant l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 13 et l'iPhone 14.

L'iPhone 14 s'offre un dernier baroud d'honneur

Au deuxième trimestre 2023, il y a eu du changement. Si le top 5 des smartphones OLED est toujours constitué de 4 iPhone, le classement a vu les modèles les moins chers passer devant.



Le site Wccftech partage les statistiques de Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Dans le dernier rapport sur les livraisons d'OLED pour le deuxième trimestre 2023, l'iPhone 14, moins cher, a fini par avoir une part de marché mondiale [plus élevée] que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, devenant ainsi l'appareil le plus vendu au cours de cette période.

iPhone 14 : 15,3 % iPhone 13 : 11,1 % iPhone 14 Pro Max : 10,7 % iPhone 14 Pro : 9,2 % Samsung S23 Utra : 5,2%

Malgré le manque de nouveauté, l'explication de ce changement est évidente. Ceux qui optent pour les modèles Pro ont tendance à acheter en début de cycle de vie. C'est le cas d'une grande partie des lecteurs de sites spécialisés comme iPhoneSoft. Les autres, ne regardent pas les cycles de renouvellement et achètent à n'importe quel moment de l'année, surtout quand il y a de belles réductions. Actuellement, l'iPhone 14 est vendu 200 euros moins cher.



Quand on suit attentivement l'actualité d'Apple et de l'iPhone en particulier, on n'achète généralement pas de nouveau téléphone en plein été, à quelques semaines de la sortie du nouveau modèle.



Qui va acheter un iPhone 14 Pro en plein mois d'août, alors que l'iPhone 15 Pro sort mi-septembre ?