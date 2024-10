La sécurité de Face ID mise en avant dans une pub pour l'iPhone 15 intitulée "Nice Try"

Décidément, Apple enchaine les publicités pour son dernier iPhone, en l'occurence l'iPhone 15. Trois jours après une pub sur le stockage de l'iPhone 15, Apple a partagé sur sa chaîne YouTube à Singapour une nouvelle publicité pour l'iPhone 15 intitulée "Nice Try !", qui promeut la façon dont Face ID protège votre vie privée.

Un spot pour la vie privée

Dans le spot publicitaire de 30 secondes, une famille attablée discute. Alors qu'on voit une place vide avec un iPhone 15 posé devant, ce dernier reçoit un iMessage d’un dénommé Shafik (avec un coeur dans le nom). Comme l'iPhone est verrouillé, le message n'est pas visible.

Piqués par la curiosité, trois membres de la famille vont tour à tour prendre l'iPhone pour tenter de le déverrouiller. À chaque fois, Face ID les en empêche. Il faut le retour de la jeune propriétaire pour que l'authentification biométrique permette l'affichage du message. La famille sourit alors... et le slogan indique : « Face ID aide à préserver les secrets ». Une manière de relancer les ventes de l'iPhone 15, certainement.



Apple a introduit Face ID en 2017 avec l'iPhone X et n'a, depuis, jamais été dépassé ni même égalé sur cette fonctionnalité à la fois ultra sécurisée et rapide.

Comment cacher par défaut ses messages ?

Ce comportement n'est pas celui par défaut selon les versions d'iOS. Pour empêcher la prévisualisation des messages sur l'écran de verrouillage sans Face ID, ouvrez l'app Réglages, touchez Notifications > Messages > Afficher les aperçus, puis sélectionnez "Si déverrouillé".