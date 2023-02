L’iPhone 15 Plus se dévoile comme jamais avec ce rendu 3D

Les récentes fuites concernant l'iPhone 15 Plus vont susciter, une nouvelle fois, l'enthousiasme des fans d'Apple. En effet, les rendus exclusifs de ce futur modèle dévoilés par le site 9to5mac révèlent un design bien plus élégant et sophistiqué que celui de l'iPhone 14 Plus. Les fichiers CAO récupérés par nos confrères donnent un aperçu très précis de l'apparence de l'appareil, avec des bords plus minces et un design "courbe" qui rappelle l'iPhone 6 et l'iPhone 7. Les images dévoilent également la nouvelle Dynamic Island d'Apple, ainsi que l'emplacement du nouveau port USB-C en bas de l'appareil.

L’iPhone 15 Plus se dévoile

Après l'iPhone 15 Pro, les rendus de l'iPhone 15 Plus offrent un aperçu détaillé du design et des fonctionnalités à venir du prochain iPhone phare d'Apple. Ces modèles CAO exclusifs donnent un avant-goût de la façon dont l'iPhone 15 Plus pourrait être, avec des bordures plus minces autour de l’écran, un design "courbe" et une Dynamic Island, comme l’avaient annoncé Gurman et Kuo notamment.

Ces rendus sont basés sur des types de fichiers très précis utilisés pour créer des images 3D hautement détaillées des produits finaux. En d'autres termes, ils sont créés pour donner aux designers et aux fabricants d’accessoires une vue précise des dimensions, des caractéristiques et des spécifications des produits à venir.

Dynamic Island

L'iPhone 15 Plus devrait adopter la Dynamic Island, une technologie qui permet d'offrir un écran plus grand et plus immersif tout en réduisant la taille de l'encoche. Cela signifie que toute la gamme d'iPhone 15 d'Apple aura la Dynamic Island et que l'encoche ne sera plus qu’un lointain souvenir.

La Dynamic Island permet également aux utilisateurs de bénéficier d'un affichage plus grand et plus immersif sans sacrifier la taille de l'iPhone lui-même. C'est une caractéristique que les fans d'Apple attendent avec impatience depuis longtemps, d’où les terribles ventes de l’iPhone 14 Plus, et l'iPhone 15 Plus devrait enfin la réaliser.

Port USB-C

Au bas de l'appareil, on distingue clairement le nouveau port USB-C qui remplacera enfin Lightning pour la recharge et le transfert de données. C'est un changement significatif qui rendra l'iPhone 15 Plus plus facile à charger et à synchroniser avec d'autres appareils. Cependant, cela signifie également que les utilisateurs devront peut-être acheter de nouveaux câbles de charge et de synchronisation pour leur prochain iPhone, sauf si ils ont déjà un iPad récent ou un MacBook par exemple, qui sont depuis un moment compatibles USB-C.

Caméra

La bosse de la caméra à l'arrière de l'iPhone 15 Plus est également plus épaisse que celle de son prédécesseur. Cela pourrait indiquer qu'Apple prévoit d'intégrer de nouveaux capteurs ou d'autres améliorations dans l'appareil photo de l'iPhone 15 Plus, offrant ainsi des performances de photographie et de vidéo un cran au-dessus.

Dimensions

En ce qui concerne les dimensions, l'iPhone 15 Plus devrait mesurer :

160,87 mm de hauteur,

77,76 mm de large,

7,81 mm d'épaisseur.

Ces dimensions le rendent légèrement plus grand, plus étroit et plus épais que l'iPhone 14 Plus, qui mesure :

160,84 mm de hauteur,

78,07 mm de large,

7,79 mm d'épaisseur.

Design

Le design de l'iPhone 15 Plus est également légèrement différent de celui de l'iPhone 14 Plus, avec des bords arrondis. Cela pourrait donner à l'appareil un look plus doux et plus moderne, qui s'aligne avec les tendances actuelles du design de smartphone. Mais c’est aussi un retour au bon vieil iPhone 6…

Conclusion

En résumé, les rendus CAO de l'iPhone 15 Plus offrent un aperçu plutôt précis de ce à quoi les clients Apple peuvent s'attendre pour le prochain iPhone phare de la marque qui inaugurera iOS 17. Avec la Dynamic Island, un nouveau port USB-C et des bords plus fins et incurvés. Réponse en septembre prochain lors du keynote !