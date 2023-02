Apple veut vous empêcher d'installer iOS 17 bêta

Comme vu cette semaine avec la bêta d'iOS 16.4, Apple a ajouté un nouveau menu "Mises à jour bêta" dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Cette nouvelle entrée permettra aux membres du programme de développement d'Apple d'activer les bêtas du système d'exploitation directement sur un iPhone, sans avoir besoin d'installer un profil de configuration depuis le site web Apple Developer. Mais ce détail cache une intention toute autre.

Apple bloque les bêtas

Le menu n'est visible que par les identifiants Apple inscrits au Developer Program de la société. Dans les prochaines versions d'iOS, Apple indique que ce menu sera le seul moyen d'activer les bêtas pour développeurs, car les profils cesseront de fonctionner.

Concrètement, ce changement empêchera les utilisateurs d'iPhone qui ne sont pas inscrits en tant que développeurs d'installer la version bêta d'iOS 17 dont la sortie est prévue début juin avec la WWDC 23. Jusqu'à présent, il suffisait de récupérer un fichier "profil" pour lancer le téléchargement.



C'est donc un changement majeur de la part d'Apple qui avait déjà pris des mesures l'an dernier en faisant fermer des sites qui partageaient les fichiers en question, dont le plus célèbre : BetaProfiles.com. Même Twitter a du supprimer des messages contenant des liens vers IPSW.dev.



Les utilisateurs d'iPhone qui ne veulent pas payer 99 euros par an pour le Developer Program d'Apple devront attendre la version bêta publique d'iOS 17, qui sera probablement publiée en juillet. Les utilisateurs peuvent s'inscrire gratuitement au programme bêta public d'Apple.



Reste à voir si il sera toujours possible de restaurer un iPhone avec iOS 17 ou un iPad avec iPadOS 17 via un fichier IPSW. Il y a plusieurs années, Apple n'autorisait l'installation des fichiers IPSW bêta que sur les appareils enregistrés sur un compte de développeur Apple, avant de changer d'avis.