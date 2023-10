La bêta 1 d'iOS 17.2 confirme qu'Apple mettra à jour les iPhone depuis leur boîte

Il y a quelques semaines, on apprenait par le journaliste Mark Gurman qu'Apple travaillait sur un nouveau système "révolutionnaire" permettant de mettre à jour un iPhone depuis sa boîte. L'objectif de cette démarche est simple : faire en sorte que l'utilisateur ait directement la dernière mise à jour d'iOS lors du premier démarrage de son iPhone. Cette technique pour le moins étonnante existe bien, iOS 17.2 confirme la présence de ce système.

En fouillant le code de la bêta, c'est la surprise...

Suite aux recherches du média 9to5Mac, un détail particulièrement intrigant a été trouvé : Apple travaille actuellement à développer un système qui permettrait d'effectuer des mises à jour sans fil sur les iPhone encore dans leurs emballages. Cette décision découle d'un problème rencontré sur l'iPhone 15. Pour y remédier, la firme de Cupertino a choisi de franchir une nouvelle étape dans le domaine des mises à jour OTA (Over The Air).



La bêta d'iOS 17.2 a révélé plusieurs cadres internes ajoutés dans le SDK associé à Xcode 15.1, à savoir :

FactoryOTALogger

FactoryOTANetworkUtils

FactoryOTAWifiUtils

Ces structures spécifiques semblent être conçues pour faciliter les mises à jour OTA via un équipement externe distinct.

Selon le journaliste Mark Gurman, qui a été le premier à révéler cette nouveauté impressionnante, ce système ressemble à un "équipement spécialisé semblable à un pad", spécifiquement imaginé pour les boîtes d'iPhone. Il convient toutefois de noter que cette fonctionnalité est interne et n'est pas destinée à l'utilisateur final.



L'introduction d'une telle nouveauté aurait des avantages majeurs, elle permettrait à Apple de prévenir d'éventuelles erreurs lors des lancements de nouveaux iPhone. Par exemple, lors de la commercialisation des iPhone 15, un bug impactait les premiers démarrages avec le transfert des données entre deux iPhone à proximité. Apple a été contraint de lancer une mise à jour de dernière minute que les utilisateurs ont été obligés de télécharger.

Avec ce système, Apple aurait pu faire la mise à jour soi-même pour les millions d'iPhone encore emballé dans leur boîte.



La mise à jour iOS 17.2 a aussi dévoilé une multitude de nouveautés dans la première bêta de la future mise à jour, on y retrouve les playlists collaboratives sur Apple Music, une playlist "Favoris" pour retrouver toutes les musiques où vous avez appuyé sur la petite étoile (nouveauté d'iOS 17.1), l'introduction de l'application "Journal" avec une authentification via Face ID ou encore la fonctionnalité de clé de contact iMessage afin de s'assurer de discuter avec une personne officielle et pas avec quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre.