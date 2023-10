Apple veut mettre à jour les iPhone dans la boîte

D'après notre confrère, l'entreprise américaine prépare donc un nouveau système pour ses magasins de détail qui mettra à jour le logiciel des iPhones avant la vente. L'entreprise a mis au point un dispositif propriétaire en forme de tablette sur lequel le magasin peut placer des boîtes d'iPhones. Ce système peut alors allumer l'iPhone sans fil, mettre à jour son logiciel, puis l'éteindre, le tout sans que l'emballage du téléphone ne soit ouvert. L'entreprise prévoit de déployer ce système dans ses magasins avant la fin de l'année, mais Gurman n'explique pas comment la firme peut s'assurer que la batterie soit suffisamment chargée pour que l'appareil ne s'éteigne pas en plein milieu du processus, ce qui pourrait être dramatique. En tout cas, c'est une excellente idée qui permettra aux clients de profiter immédiatement de leur nouvel iPhone, plutôt que de passer parfois une heure (ou plus) à mettre à jour le téléphone avant de pouvoir transférer les données et/ou de l'utiliser. Que pensez-vous de cette initiative ?

Lorsqu'un client achète un nouvel iPhone, l'appareil est souvent livré avec un logiciel obsolète. Par exemple, les premiers modèles d'iPhone 15 sortis d'usine le mois dernier étaient livrés avec iOS 17, mais iOS 17.0.1 était déjà disponible au moment où les appareils ont été mis en vente. Acheter un nouvel iPhone sans le logiciel le plus récent n'est pas l'idéal, surtout s'il y a des bogues très médiatisés, comme iOS 17.0.2 pour corriger un bug de transfert des données ou encore iOS 17.0.3 pour régler la surchauffe des iPhone 15 Pro (ou pas, nous y reviendrons prochainement).

