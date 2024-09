Apple ne veut pas mettre de port USB-C sur ses anciens iPhone en Inde

Apple a demandé un régime de faveur au gouvernement indien afin d'exempter les iPhones existants des nouvelles règles autour du port unique de charge. Comme en Europe, les appareils devront bientôt tous être équipés d'un port USB-C, comme le rapporte Reuters.

Apple joue la montre

Comme vous l'avez compris, le deuxième plus grand marché au monde veut reproduire une règle de l'Union européenne qui exige que tous les smartphones soient équipés de la norme de charge USB-C à partir de 2024. Bien qu'elle se soit conformée chez nous, Apple a déclaré à l'Inde que ses objectifs de production locale seraient atteints si le pays exigeait que tous les iPhones soient équipés de ports de charge USB-C.

Il y a en effet une subtilité. Lors d'une réunion à huis clos présidée par le ministère indien des technologies de l'information le 28 novembre, Apple a demandé aux fonctionnaires d'exempter les modèles existants d'iPhone de ces règles, avertissant qu'elle aurait sinon du mal à atteindre les objectifs de production fixés dans le cadre du programme indien d'incitations liées à la production (PLI).



Seuls les modèles les plus récents de l'iPhone 15 sont actuellement équipés du port USB-C. Le problème pour Apple est que de nombreux consommateurs indiens préfèrent acheter des modèles plus anciens comme l'iPhone 12 et l'iPhone 13, qu'Apple produit en Inde dans le cadre de son adhésion au programme PLI du pays.



Les responsables de la réglementation et de la conformité des produits d'Apple, cités dans le procès-verbal, ont déclaré :

Si le règlement est appliqué aux anciens modèles de téléphones portables, Apple ne sera pas en mesure d'atteindre les objectifs du programme PLI.

Alors que la réglementation européenne entre en vigueur fin 2024, l'Inde a déclaré vouloir lui emboiter le pas d'ici juin 2025. Apple a expliqué aux fonctionnaires qu'elle pouvait respecter ce délai si les modèles existants étaient exemptés des règles, mais qu'elle aurait besoin de 18 mois au-delà de 2024 s'ils ne l'étaient pas. Le ministère indien des technologies de l'information prendra une décision ultérieurement. D'ici fin 2026, Apple ne vendra probablement plus d'iPhone inférieur à l'iPhone 15, ce qui, de facto, permettra à la firme d'être conforme...