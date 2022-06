L'UE vise un accord le 7 juin sur le chargeur unique USB-C

⏰ Il y a 55 min

Alban Martin

Les législateurs européens vont se réunir le 7 juin afin de finaliser un accord visant à faire appliquer une loi sur le port de charge universel unique, qui obligerait tous les appareils mobiles vendus au sein de l'Union Européenne à passer à l'USB-C. En vérité, il s'agit principalement d'une loi contre Apple et son port Lightning propriétaire qui fait figure d'exception sur le marché actuel.

Cette idée circule dans les tribunaux de l'UE depuis près de dix ans, en invoquant les avantages environnementaux liés aux déchets électroniques. Le projet a déjà suscité de vives réactions de la part d'Apple, qui a laissé entendre qu'il étoufferait l'innovation.

L'obligation du port USB-C bientôt acte

Tout change dans l'UE. Après l'accord sur la DMA, l'ouverture demandée des puces NFC, la normalisation des messages échangés ou encore l'ouverture des App Store, les responsables européens sont en passe d'entériner l'accord sur le port de recharge unique.

La loi sur le port de charge universel s'appliquerait aux smartphones, aux tablettes et aux écouteurs. Les appareils qui se rechargent uniquement sans fil en sont exemptés, comme l'Apple Watch. Logique.



Alors que le vote pour le port unique a été réalisé en avril, les détails tels que la date exacte d'entrée en vigueur seront discutés lors de la réunion du 7 juin d'après Reuters. Il est également possible que certains aspects de la loi soient tempérés afin de la faire passer. Les équipes de lobbying d'Apple étant à pied d'oeuvre.



Le constructeur américain s'est précédemment opposé à ce projet, soulignant que le fait de l'obliger à abandonner le port Lightning gênerait les consommateurs et provoquerait des déchets électroniques, car les clients d'iPhone devront remplacer tous leurs accessoires Lightning existants. Tout cela en bridant l'innovation.



De toute façon, les rumeurs de ces derniers mois suggèrent qu'Apple pourrait anticiper et abandonner le Lightning dès l'an prochain. Bloomberg et l'analyste Ming-Chi Kuo ont tous deux rapporté qu'Apple testait des modèles d'iPhone 15 équipés de ports USB-C. L'iPhone 15 arrivera à l'automne 2023, laissant la gamme d'iPhone 14 avec un port Lightning pour la connectivité et le chargement.



Si tout cela sera plus facile pour l'utilisateur avec un seul câble entre les Mac, iPhone et iPad, un iPhone USB-C permettra à Apple de proposer des taux de synchronisation des données et des vitesses de charge plus rapides.