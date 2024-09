L'UE a bien validé l'ouverture de la puce NFC de l'iPhone (màj : officiel)

C'est, avec l'App Store, l'une des grandes questions en suspens du côté de la Commission européenne : est-ce les concessions faites par Apple au sujet de la puce NFC de l'iPhone sont conformes aux attentes ?



Selon le Financial Times, Apple devrait conclure une longue enquête antitrust menée par l'Union européenne sur son système de paiement mobile en faisant d'importantes concessions pour permettre à ses concurrents d'accéder à la technologie NFC de l'iPhone. En avril dernier, la rumeur indiquait déjà qu'Apple avait satisfait aux demandes de l'UE.

En 2022, la Commission européenne a accusé Apple de violer le droit de la concurrence, affirmant qu'elle empêchait ses concurrents d'accéder à sa technologie de communication en champ proche (NFC) pour favoriser Apple Pay. En réponse à ces accusations, Apple a pris plusieurs engagements envers la Commission européenne en décembre 2023, qui semblent maintenant avoir satisfait les régulateurs.

Citant des sources familières avec le dossier, le Financial Times affirme qu'Apple a accepté de fournir aux développeurs tiers un accès à la puce NFC de l'iPhone. Ce dernier ne nécessiterait pas l'utilisation d'Apple Pay ou d'Apple Wallet, ce qui permettrait aux concurrents de créer leurs propres solutions de paiement sans contact. L'application de paiement Curve, un agrégateur de cartes basé à Londres, a déjà exprimé son intérêt pour la mise en œuvre de son propre système NFC sur l'iPhone une fois l'accord officialisé. Apple se serait engagée à maintenir cette ouverture pendant une décennie.



L'accord, qui devrait être entériné dans les prochaines semaines, devrait permettre à Apple d'éviter une amende potentielle de l'UE qui aurait pu atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise. Étant donné que le chiffre d'affaires d'Apple s'élèvera à 383 milliards de dollars en 2023, l'amende aurait pu s'élever à environ 38 milliards de dollars. Un risque que la firme de Cupertino n'a visiblement pas voulu prendre.



Pour le coup, cette obligation devrait bénéficier aux consommateurs, contrairement à l'ouverture forcée de l'App Store, qui a conduit à des processus compliqués pour les européens lorsqu'il s'agit d'installer une boutique d'applications tierce.



:

Comme attendu, Apple a accepté d'ouvrir gratuitement son système de paiement à d'autres fournisseurs pendant une décennie. Apple laissera les utilisateurs définir une application de portefeuille tierce comme leur application par défaut, plutôt que son propre Wallet. Il permettra également aux rivaux d'accéder pleinement aux fonctionnalités clés d'iOS, telles que le double clic pour lancer les apps de portefeuille, ainsi que Face ID, Touch ID et les codes de passe pour l'authentification.



Voici le communiqué de presse de l'UE :

Ces engagements apportent des changements importants dans la manière dont Apple opère en Europe, au bénéfice de ses concurrents et de ses clients.



Tout d'abord, Apple s'engage à donner accès à la fonctionnalité NFC aux portefeuilles mobiles tiers. Cet accès sera gratuit.



Il s'effectuera dans ce que l'on appelle le "Host Card Emulation mode" (mode d'émulation de carte hôte). Il s'agit d'une solution logicielle qui permet aux portefeuilles concurrents d'effectuer des paiements NFC sécurisés. Apple Pay, quant à lui, repose sur l'accès à l'"élément sécurisé" matériel de l'iPhone. Nous acceptons l'engagement d'Apple parce qu'il offre une solution équivalente en termes de sécurité et d'expérience utilisateur. De plus, elle est plus facile à mettre en œuvre, tant pour Apple que pour les développeurs de portefeuilles. En effet, d'autres portefeuilles utilisent déjà cette solution dans un environnement Android.



Deuxièmement, Apple s'est engagé à permettre l'accès à d'importantes fonctionnalités disponibles sur les iPhones. Les utilisateurs d'iPhone pourront double-cliquer sur le bouton latéral de leur téléphone pour lancer l'application de paiement de leur choix. Les portefeuilles concurrents pourront également utiliser Face ID, Touch ID et le code d'accès pour vérifier l'identité des utilisateurs.



Troisièmement, Apple permettra également aux utilisateurs de faire du portefeuille de leur choix l'option standard sur leurs iPhones. C'est ce que l'on appelle également définir l'option par défaut.



Ces engagements s'appliquent aux utilisateurs enregistrés dans l'Espace économique européen, y compris lorsqu'ils voyagent à l'étranger.



Apple n'empêchera pas les développeurs de combiner les paiements NFC avec d'autres cas d'utilisation, par exemple les cartes de transport, le contrôle d'accès, les billets de concert et les justificatifs d'identité numérique. Tout ce que l'on peut trouver dans un portefeuille.