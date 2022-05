Puce NFC et Apple Pay : l'UE vient de publier un avis préliminaire accusant Apple

Depuis quelque temps et comme nous vous en parlions la semaine dernière, Apple est la cible de l'Union européenne concernant des abus de positions dominantes sur certains de ses services. Parmi eux, on retrouve notamment Apple Pay, le service de paiement sans fil de la Pomme qui fait beaucoup parler de lui.

Aujourd'hui, on apprend que l'association a rendu un avis préliminaire sur le sujet et qu'il n'est pas en faveur de la firme de Cupertino. La cause est simple, puisque selon eux, la limitation d'accès à la puce NFC à des tiers favorise l'adoption d'Apple Pay.

Apple a reçu aujourd'hui une communication des griefs officielle de la Commission européenne de la concurrence au sujet d'Apple Pay. À titre préliminaire, Apple est accusée de concurrence déloyale sur le "marché des portefeuilles mobiles" en limitant l'accès à la puce NFC.



Cette pratique a eu un "effet d'exclusion sur les concurrents" et a réduit le choix des consommateurs en matière de portefeuilles mobiles. Pour le moment, la Pomme n'a pas encore reçu de sanction : la prochaine étape sera d'attendre la réponse de la firme et de savoir si la procédure continuera.

Today we have send @Apple a statement of objections. We are concerned that @Apple may have illegally distorted competition in the market for mobile wallets on @Apple devices. Now @Apple can answer our concerns.