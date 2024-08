PayPal prépare son wallet mobile pour concurrencer Apple Pay en Europe

1 com

L'ouverture de la puce NFC de l'iPhone aux développeurs tiers pourrait bien rebattre les cartes du paiement mobile. Et un acteur de poids compte en profiter : PayPal. Le géant des paiements en ligne préparerait en effet son propre portefeuille mobile pour venir concurrencer Apple Pay, en s'appuyant sur les nouvelles capacités offertes par iOS. Une petite révolution qui pourrait redistribuer le marché en Europe.

La NFC de l'iPhone accessible aux apps tierces

Tout a commencé quand Apple a dû céder à la pression des régulateurs européens. La firme à la pomme s'est engagée à ouvrir gratuitement pendant 10 ans l'accès au NFC de l'iPhone aux apps de paiement tierces dans l'UE. Les utilisateurs pourront même les définir par défaut à la place d'Apple Pay.

Une décision étendue finalement au monde entier, même si sous des conditions plus restrictives. Mais l'essentiel est là : les développeurs tiers peuvent enfin exploiter pleinement la NFC et son élément sécurisé pour les paiements mobiles sans contact. Une opportunité en or pour bousculer la domination d'Apple Pay.

PayPal sur les starting-blocks

Le premier à vouloir en profiter n'est autre que PayPal. Le géant des paiements en ligne a clairement laissé entendre lors de ses derniers résultats trimestriels qu'il planchait sur un portefeuille mobile pour iPhone, tirant parti des nouvelles API NFC.

L'objectif est clair : permettre aux utilisateurs de payer en magasin avec PayPal aussi facilement qu'avec Apple Pay. Il suffirait de sortir son iPhone, double-cliquer et laisser la magie NFC opérer. Une expérience omnicanale qui combinerait à merveille les paiements en ligne et hors ligne, tout en incluant la protection des acheteurs.

Un marché européen en ligne de mire

favorable : 90% des européens utilisaient déjà ses services en 2022. Mais pour les paiements mobile, Apple Pay reste loin devant.

Avec son futur portefeuille NFC, PayPal espère bien inverser la tendance. Reste à savoir quand il sera lancé et comment il s'intégrera à l'écosystème Apple. Le CEO de PayPal devrait en dire plus début septembre lors d'une conférence.

Une chose est sûre : la concurrence va faire rage sur l'iPhone. Apple Pay va devoir montrer les crocs pour conserver sa couronne, face à un PayPal déterminé à croquer le marché des paiements mobile. Les consommateurs européens devraient être les grands gagnants de cette bataille, à moins que le choix accru se fasse au détriment de la qualité et de l'expérience utilisateur.

Source

