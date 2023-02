WhatsApp prépare une fonction Newsletter pour concurrencer Telegram

Carplay et CarKey

Visiblement, cette nouvelle rubrique serait affiliée à la fonctionnalité Communautés , récemment déployée en France. Dans un premier temps, elle pourrait être totalement invisible si l'utilisateur n'est pas intéressé. Pour rappel, Communautés permet de relier jusqu'à dix groupes tout en triant qui participe à l'un ou à l'autre. Pour la partie sécurité, il est notifié que personne ne pourra voir les bulletins d'informations auxquels vous êtes abonné. De plus, votre nom et votre numéro de téléphone seront masqués par défaut. Ainsi, le propriétaire de la chaîne n'aura aucun moyen de vous contacter, ni de vous traquer.

Une information cachée, découverte comme souvent par WAbetainfo . Dans une nouvelle version bêta de l'application Android de WhatsApp, le site a découvert une nouvelle fonctionnalité cachée qui semble être une sorte de bulletin d'informations. S'il est encore difficile de comprendre sa fonction, elle pourrait simplement être une nouvelle section ajoutée à l'application qui permet de s'informer à partir des infos du quotidien via des espaces privés. Un procédé qui n'est sans rappeler les canaux Telegram. Elle sera bien évidemment activable ou désactivable à tout moment.

WhatsApp aurait pour idée de lancer une nouvelle fonctionnalité, actuellement surnommée "Newsletter" en interne. Par encore complètement claire, elle pourrait permettre de s'abonner à des bulletins d'informations créés par différentes personnes et groupes.

