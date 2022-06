WhatsApp prépare une option pour modifier un message

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

2



Cinq ans après avoir ajouté la possibilité de supprimer un message, WhatsApp va enfin permettre de modifier toute communication envoyée à un contact, plutôt que de supprimer message, retaper et envoyer à nouveau. C'est en tout cas ce que suggère la bêta actuelle de la messagerie instantanée appartenant à Meta.

WhatsApp Messenger va arrêter le support d'iOS 10 et iOS 11

Selon WABetaInfo, WhatsApp travaille sur la possibilité de modifier un message texte dans une future mise à jour. Pour l'instant, nos confrères pensent que l'application n'inclura pas d'historique d'édition pour vérifier les versions précédentes des messages édités, mais comme la fonctionnalité est toujours en cours, tout peut encore changer.



En outre, la fenêtre de temps dont disposeront les utilisateurs pour modifier leur message n'est toujours pas claire. Par exemple, lorsque WhatsApp a publié la possibilité de supprimer un message envoyé, les utilisateurs avaient sept minutes pour décider de l'effacer.

Si c'est une capture de l'application Android qui a été partagée, WABetaInfo a confirmé que la fonctionnalité est également en cours de développement pour WhatsApp pour iOS et PC / Mac. Dans le chat, lorsque vous appuyez et maintenez un message, un nouveau bouton "Editer" apparaîtra, puis, l'utilisateur pourra corriger ou ajouter plus d'infos au message.



Pour l'instant, seul Facebook offre la possibilité de modifier une publication. Instagram permet uniquement de supprimer un message et Messenger permet de les annuler. Twitter pourrait également permettre la modification d'un tweet.



Au cours de ces dernières semaines, WhatsApp a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités à l'application, telles que les réactions, des discussions de groupe plus importantes, plus de personnes sur une discussion vocale de groupe et une augmentation de la taille des fichiers lors de l'envoi de pièces jointes jusqu'à 2 Go.



Une telle nouveauté serait certainement bien accueillie, non ?

