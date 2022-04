Twitter pourrait conserver votre tweet original dès que le bouton "Modifier" sera lancé

C'est un sujet qui ne cesse de revenir sur le devant de la scène : et si Twitter lançait un bouton "éditer" pour changer le contenu d'un tweet après sa mise en ligne ? Le réseau social a officiellement évoqué cette hypothèse dans une communication survenue en début de mois, toutefois selon une récente découverte, la fonctionnalité ne serait pas une véritable modification.

Depuis la création de Twitter, il est impossible d'éditer un tweet, une action qui est pourtant basique chez les concurrents comme Facebook ou Instagram qui proposent une modification sur une publication déjà mise en ligne.

Rassurons-nous, les choses devraient bientôt aller dans le bon sens pour les utilisateurs de Twitter. Le célèbre réseau social a expliqué son intention de répondre à l'une des fonctionnalités les plus attendues de la communauté : pouvoir changer une partie ou la totalité d'un tweet qui est déjà présent sur les serveurs de Twitter.



En regardant de plus près, la chercheuse d'applications Jane Manchun Wong s'est rendu compte que Twitter prépare bien la possibilité d'éditer un tweet, mais d'une manière assez particulière. En effet, quand vous publiez un tweet, celui-ci a un identifiant unique, la logique des choses voudrait que la modification du tweet garde le même identifiant, cependant ce ne sera pas le cas.

Selon sa découverte, le tweet original restera toujours présent, mais la modification génèrera un nouvel identifiant, comme si c'était un nouveau tweet qui vient d'être mis en ligne !

Twitter conservera donc toutes les modifications que vous aurez réalisées sur votre tweet, il est presque certain que le réseau social donnera l'accès à la liste des modifications à l'ensemble des utilisateurs. Imaginez qu'un de vos tweets rencontre un énorme succès avec une masse de retweets et de likes et que vous prenez la décision de mettre l'opposé de ce que vous avez exprimé, cela pourrait créer la confusion dans l'esprit des utilisateurs qui ont relayé votre tweet !



L'autre théorie, c'est que Twitter privilégie la mise en avant du tweet original dans la vue globale et ajoute un petit lien "modification récente" en bas à droite du tweet. Cette décision pourrait décevoir les utilisateurs qui n'obtiendront pas une réelle modification du tweet !

Ce choix pourrait être lié aux médias qui intègrent des tweets dans leurs articles, si celui-ci change et qu'il ne correspond plus aux valeurs ou au contexte de l'article, cela risque de déplaire à certaines rédactions.

Looks like Twitter’s approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re-creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit