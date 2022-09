Twitter test enfin un bouton pour modifier un tweet

Twitter a officiellement commencé à tester un bouton d'édition auprès des abonnés à Twitter Blue, permettant aux utilisateurs de modifier leurs tweets pour corriger les fautes de frappe et les erreurs, même après qu'ils aient été publiés, selon un communiqué du compte officiel de la société aujourd'hui.

Comment ça marche l'édition de tweet ?

La société avait précédemment confirmé qu'elle travaillait sur un bouton d'édition lorsque Elon Musk avait demandé cette fonctionnalité, mais n'avait pas donné de détails sur la date à laquelle il pourrait être mis à la disposition des utilisateurs. Selon un billet de blog de Twitter, le nouveau bouton de modification sera disponible pour de petits groupes d'abonnés à Twitter Blue dans le courant du mois, après des "tests internes" chez Twitter.



Les tweets qui ont été modifiés seront clairement marqués comme tels et les utilisateurs pourront voir les anciennes versions du tweet. Les messages resteront modifiables jusqu'à 30 minutes après avoir été tweetés.

Pendant le test, les tweets pourront être édités plusieurs fois dans les 30 minutes suivant leur publication. Les posts édités apparaîtront avec une icône, un horodatage et un libellé spécifiques afin que les lecteurs sachent clairement que le message original a été modifié. Si l'on appuie sur le libellé, on accède à l'historique des modifications du Tweet, qui comprend les versions antérieures du Tweet.

Twitter indique que le test du bouton de modification sera "localisé dans un seul pays dans un premier temps" et sera étendu au fil du temps. La société note qu'elle sera très attentive à la manière dont la nouvelle fonctionnalité "aura un impact sur la façon dont les gens lisent, écrivent et utilisent les Tweets".

Télécharger l'app gratuite Twitter