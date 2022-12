Apple veut tripler la production d'iPhone en Inde d'ici deux ans

Apple voudrait tripler sa capacité de production d'iPhone en Inde au cours des deux prochaines années, dans le cadre d'un plan plus large visant à diversifier sa chaîne d'approvisionnement et à s'extraire de la dépendance avec la Chine. Outre l'Inde, Apple lorgne sur d'autres parties du monde comme le Vietnam et même les États-Unis avec ses partenaires Foxconn et TSMC.

Apple veut s'éloigner de la Chine

Selon un rapport de Mint, un "cadre supérieur de l'industrie" anonyme a déclaré :

[Apple] cherche à augmenter les volumes qu'elle produit en Inde. Il peut augmenter de plus de trois fois ce qu'ils visent à faire cette année.

Le rapport cite un deuxième cadre qui a déclaré qu'Apple a donné l'ordre à Foxconn, Pegatron et Wistron, trois de ses principaux sous-traitants, d'augmenter leurs capacités et leur main-d'œuvre dans le pays.

Cette semaine encore, il a été annoncé que Foxconn avait investi 500 millions de dollars dans sa filiale indienne dans l'espoir d'accroître sa capacité opérationnelle dans le pays. Apple et ses fournisseurs produisent déjà plusieurs modèles d'iPhone en Inde, dont le nouvel iPhone 14, et prévoient d'étendre la production à d'autres produits, dont l'iPad. Ce dernier pourrait d'ailleurs passer à un écran OLED d'ici deux ans.



L'approvisionnement en iPhone 14 Pro avant les fêtes de fin d'année a été fortement limité en raison des perturbations survenues dans l'usine principale de Foxconn en Chine. Apple a déclaré dans un communiqué de presse le mois dernier qu'elle "travaillait dur" pour rétablir l'approvisionnement à des niveaux normaux, mais à l'approche des fêtes, les clients à la recherche d'un iPhone haut de gamme auront fort à faire. Si tel est votre cas, sachez que par exemple, l'iPhone 14 Pro 1 To est disponible sur Amazon avec livraison avant Noël.

