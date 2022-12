Foxconn investit 500 millions pour produire plus d'iPhone et d'iPad en Inde

Foxconn, le plus grand fournisseur d'Apple, a investi 500 millions de dollars en Inde pour renforcer ses capacités de production dans le pays alors que le géant de Cupertino et ses partenaires intensifient leurs efforts pour diversifier la chaîne d'approvisionnement, rapporte le South China Morning Post.

Être moins dépendant de la Chine

Le rapport cite des documents déposés à la Bourse de Taïwan qui montrent que Foxconn a investi 500 millions de dollars dans sa filiale indienne dans l'espoir d'augmenter sa capacité de production en Inde. Foxconn est déjà présent dans le pays, où il produit certains modèles d'iPhone, dont l'iPhone 14, et envisage de fabriquer d'autres produits, tels que l'iPad.

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière qu'Apple mettait tout en oeuvre pour accélérer le déplacement de sa chaîne d'approvisionnement, actuellement grandement dépendante de la Chine, vers d'autres pays comme l'Inde et le Vietnam. Le mois dernier, Apple a averti que l'approvisionnement en modèles iPhone 14 Pro serait fortement limité en raison des perturbations en cours dans les usines de production d'iPhone de Foxconn en Chine. À noter que le Vietnam assemble déjà des AirPods et que l'Inde produit des iPhone 14 pour le marché local.



À l'approche des fêtes de fin d'année, les stocks des iPhone les plus haut de gamme d'Apple restent très limités, la boutique en ligne de la société affichant trois semaines de délai pour les clients à la recherche du dernier modèle "Pro". Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société qu'elle "travaille dur" pour répondre à la demande d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max. Avec une pénurie de composants et les émeutes dans l'usine principale de Foxconn, le chiffre d'affaires du dernier trimestre de l'année 2022 (le premier trimestre fiscal 2023 d'Apple), sera probablement à la baisse. Par conséquent, il faudra surtout surveiller les ventes des trois mois suivants, afin de voir si les clients déçus auront reporté leurs achats ou bien s'ils se sont résignés à passer chez la concurrence.