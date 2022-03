Foxconn commencera à produire l'iPhone 13 en Inde dès la mi-avril

Il y a 53 min

iPhone

Alexandre Godard

Réagir



L'usine en Inde contrôlée par Foxconn devrait prochainement ouvrir ses portes. Une bonne nouvelle pour Apple et la production de l'iPhone 13 qui devrait encore se vendre à grande vitesse au cours des prochains mois.

Usine en Inde : après les tensions, place à la production

Au mois de janvier 2022, Foxconn, principal fournisseur et assembleur pour Apple, a décidé de suspendre l'ouverture de sa nouvelle usine basée à Chennai en Inde. La raison, les employés se sont mis en grève à cause des conditions de travail imposées et Apple s'est retrouvé obligé d'intervenir pour régler le problème.



Après deux longs mois mouvementés, il semblerait que la situation soit revenue au calme. À partir de mi-avril, l'usine va ouvrir ses portes et il y a fort à parier pour que cela soit une bouffée d'air frais pour la marque à la pomme.

Comme nous l'avons relayé hier après-midi, les usines situées dans la banlieue de Shenzen en Chine se retrouvent totalement fermées après que le gouvernement local ait décrété un confinement suite à la reprise de l'épidémie de covid-19.



Une annonce fortement négative à l'heure où les pénuries sont encore présentes et les délais de livraison pour les clients s'allongent. En ce qui concerne cette usine en Inde, la production devrait être exclusivement réservé à l'iPhone 13. Les stocks seront vendus sur le marché local mais également exportés dans d'autres pays.



Source