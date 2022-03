Le principal fournisseur d’Apple ferme des usines à cause du confinement en Chine

À Shenzen en Chine, le gouvernement local a décidé de mettre sa population de 17 millions d'habitants sous quarantaine après avoir constaté un regain de l'épidémie de COVID-19. Un secteur dans lequel se situe Foxconn, principal fournisseur d'Apple.

Nouvelle fermeture d'usines à cause du COVID-19

Une histoire sans fin... Pas plus tard qu'hier, nous avons appris que la Chine a de nouveau mis sous quarantaine une partie de sa population. Précisément, c'est la banlieue de Shenzen et ses 17 millions d'habitants qui doivent une fois de plus vivre sous la contrainte des règles sanitaires.



Un secteur dans lequel se trouve Foxconn, fournisseur et assembleur important d'Apple. Résultat, les usines sur place de l'entreprise doivent fermer leurs portes et la chaîne de production se voit totalement stoppée. Une mauvaise nouvelle pour Apple et la production de masse de ses produits.

Un confinement strict qui doit pour le moment s'étendre jusqu'au 20 mars mais qui pourrait très bien continuer sur le long terme. Heureusement, Foxconn avait prévu le coup et a changé ses plans après l'annonce du gouvernement local.



La société a immédiatement délocalisé sa production sur d'autres sites qui fonctionnent de leur côté à temps plein. Par chance, cette période de l'année n'est pas la plus mouvementée pour Apple même si de nouveaux produits viennent d'être dévoilés il y a quelques jours.



Une annonce pas très positive quand on sait que du retard à la livraison est déjà prévu sur le Mac Studio et le Studio Display.



